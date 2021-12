Bahia perde de virada para a Jacuipense em Pituaçu

O Bahia perdeu de virada por 2 a 1 diante da Jacuipense na tarde deste domingo, 22, no Estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Os gols da partida foram marcados por Chicão, pelo lado tricolor, enquanto Nádson e Bruno Fonseca descontaram para o time do interior.

Com o resultado, o Bahia, que soma duas derrotas e uma vitória na competição, assume a quarta colocação do Grupo 1. Situação similar para a Jacuipense que também é o quarto colocado, só que do Grupo 2. O Leão do Sisal obteve a sua primeira vitória, após perder e empatar nas duas primeiras rodadas.

Na classificação geral - que passam somente oito times paras as quartas de final -, a Jacuipense ocupa a 6ª colocação, enquanto o Tricolor, o 8º.

O jogo

Em busca da segunda vitória no Baianão, o Bahia começou embalado na partida. Em um minuto de jogo, Rômulo aproveitou uma sobra de bola na área do time adversário e bateu de primeira, em direção ao gol de Marcio Greyck. A bola passou raspando a trave.

Aos 24 minutos, Léo Gamalho foi derrubado na área da Jacuipense. O árbitro assinalou pênalti para o Bahia e o zagueiro Chicão converteu a cobrança. O jogo durante o primeiro tempo seguiu frio. Os times tinham dificuldades para criar chances de gol. Nos 44, Chicão ficou cara a cara com o goleiro Marcio Greyck, após aproveitar um rebote, e perdeu a chance de alargar o placar.

"Apagão tricolor"

No segundo tempo, a Jacuipense voltou com outra postura. Em apenas três minutos, Nádson e Bruno Fonseca aproveitaram o "apagão" da defesa do Bahia e marcaram os gols em jogadas de bola aérea.

No primeiro, após cobrança de escanteio, Nadson aproveitou uma bola escorada e apareceu livre para marcar. Na sequência, Bruno Fonseca, em cobrança de falta, levantou na área, ninguém desviou e a bola foi direto para as redes.

