Bahia perde de virada e desperdiça chance de seguir no G-4

O Bahia perdeu de virada para o Santa Cruz pelo por 2 a 1, na tarde deste sábado, 7, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e segue fora da zona de classificação para a Série A.

Kieza abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, mas Danny Morais aos 20 e Bruno aos 37, garantiram a virada do time pernambucano. A derrota além de deixar o Esquadrão fora do G-4, fez o Bahia cair três posições com relação ao início da rodada, ficando na sétima posição, com 54 pontos. Já o Santa Cruz subiu duas posições e agora está no grupo dos quatro primeiros e com 55 pontos.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta também em casa o ABC-RN, na terça, 10, às 18h (horário da Bahia). Já o Santa, pega no estádio Arruda o Oeste-SP, também na terça, às 21h30 (horário de Brasília), em Recife.

O jogo

O estímulo e força dos quase 30 mil pagantes que acompanharam o clássico nordestino na Arena Fonte Nova não foram suficientes para fazer com que o Esquadrão saísse com os três pontos. Ambas as equipes começaram tentando chegar ao ataque mas não conseguiam finalizar a gol. A primeira oportunidade da partida foi do Santa e aos 12 minutos.

O atacante do Santa, Luisinho, chegou pelo lado direito, fez o drible e deu bom passe para João Paulo, que chutou sem força da entrada da meia-lua, para defesa tranquila de Douglas Pires. Kieza até chegou a balançar a rede aos 19 minutos, mas, o atacante estava adiantado quando recebeu o passe e o árbitro assinalou o impedimento.

Na metade da primeira etapa, o Bahia ficou mais agressivo e começou a atacar mais. E foi assim, em cobrança de falta aos 28, Souza chutou e a bola quase surpreendeu o goleiro Tiago Cardoso.

No segundo tempo a partida começou a ganhar ares de emoção. O Bahia era mais agressivo e logo aos quatro minutos, Rômulo tentou o cruzamento na grande área e o lateral Vitor desviou a bola com a mão. O juiz André Luiz de Freitas Castro, sem titubear, assinalou o pênalti. Mas na cobrança, Souza chutou no canto oposto escolhido pelo goleiro do Santa Cruz e carimbou a bola na trave, desperdiçando a chance de abrir o placar.

Mas não demoraria para o Esquadrão abrir o placar. O time seguiu pressionando e aos oito minutos, em cobrança de escanteio, Gabriel Valongo cabeceou e o Tiago Cardoso fez a defesa. No rebote, a bola sobrou para Kieza que soltou a bomba no fundo do gol, abrindo o placar na Fonte Nova.

Mas um balde de água fria estava por vir. Aos 20, em cobrança de escanteio, Danny Morais, ex-Bahia, subiu mais que todo mundo e cabeceou no fundo do gol empatando a partida. Depois de ter sofrido o gol, o Tricolor não se encontrava em campo, jogava sem objetividade e pecando muito nas jogadas de ataque. Diante disso, o Santa se aproveitou e aos 37 minutos, Bruno Moraes aproveitou a trapalhada da zaga e com tranquilidade virou a partida para os pernambucanos. Após sofrer o gol, o time continuou sem reação e não conseguiu reverter o placar negativo em casa.

