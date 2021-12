Bahia perde de 1 a 0 para o Fluminense em Barueri

Depois de conseguir gols salvadores em seus últimos jogos, que lhe renderam classificação na Copa do Brasil (diante do América-MG) e evitaram derrotas frente ao Vitória e ao Flamengo, o Bahia não escapou de sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, neste sábado, 24, ao perder por 1 a 0 para o Fluminense, na Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo.

Qualquer que fosse a estratégia definida pelo técnico Marquinhos Santos, ela caiu por terra muito cedo, logo aos quatro minutos, quando a bola chutada por Kenedy, atacante do Fluminense, foi parar dentro da meta de Marcelo Lomba, após desviar na zaga e bater no travessão antes de entrar.

O gol sofrido somado à baixa temperatura (na casa dos 14 graus Celsius) e ao gramado molhado parecem ter 'congelado' o Bahia. A rigor, o fato é que o Esquadrão não conseguiu oferecer perigo ao adversário. Praticamente não teve chance de igualar o marcador no primeiro tempo.

E o Fluminense também não esteve perto de ampliar. De maneira que foi um jogo insosso na etapa inicial.

Pressão

A entrada de William Barbio no intervalo começou a surtir efeito a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Atrevido, ele levou pânico à defesa adversária e de seus pés saíram as jogadas mais incisivas do Bahia.

Porém, apesar da evolução da equipe e de toda a pressão exercida nos minutos finais, o Bahia não conseguiu o empate, esbarrando ora na imprecisão de suas finalizações, ora no detalhe, como no lance aos 38 minutos, em que a bola concluída por Henrique resvalou no travessão antes de sair.

Agora, o Bahia se foca em seu próximo compromisso, na quinta-feira, contra o Santos, pela oitava rodada. O jogo está confirmado para o Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já o Fluminense visitará o Atlético-MG, quarta-feira, no Ipatingão.

