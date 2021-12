Bahia perde confronto direto e vê Z-4 se aproximar

Cinco dias, duas partidas e nenhum ponto somado. Este foi o saldo do Bahia após fazer um "mini-tour" longe da sua torcida, com dois jogos fora de casa, e retornar com duas derrotas na bagagem. Depois do revés para o Goiás no final de semana, o tricolor enfrentou o Flamengo na noite desta quarta-feira, 16, no Maracanã, em confronto direto para na zona intermediária, e tombou pelo placar de 2 a 1.

Em uma partida de dois tempos totalmente distintos, todos os gols saíram na segunda etapa: Paulinho marcou aos cinco minutos e Fernandão, aos 33 minutos, após assistência de Souza, bateu forte para igualar o marcador. Mas quando o Bahia estava em seu melhor momento, Hernane anotou seu 13ª gol no Brasileirão, aos 39 minutos, para sacramentar o triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 40 pontos, subiu para o nono lugar e respira mais aliviado no meio da tabela. O Bahia, por sua vez, permanece estagnado nos 36 pontos e caiu duas casas na competição.

O Esquadrão agora é o 14º colocado e está ameaçado pela zona de rebaixamento. Vitória e Botafogo, além de Vasco x Goiás completam a rodada nesta quinta. Caso o cruzmaltino bata o time goiano, a equipe carioca ultrapassa o Coritiba e o Bahia ficará somente dois pontos distante da zona maldita.

Depois das duas partidas fora de casa, o Bahia terá o próximo compromisso diante do seu torcedor. Em mais um confronto direto na fuga do Z-4, o tricolor vai receber o São Paulo no próximo domingo, 20, às 15h (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova.

Já o Flamengo, viaja para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Atlético-MG no estádio Independência no mesmo dia e horário.

O jogo

Dois tempos e dois jogos bem diferentes. Depois de um primeiro tempo morno, com poucas chances claras de gol, Bahia e Flamengo resolveram calibrar a pontaria na segunda etapa e balançar as redes no Maracanã.

O confronto valia um suspiro no Campeonato Brasileiro e o empate não interessava a nenhuma das equipes. E o Bahia encarou o Flamengo de igual para igual, visando, talvez, repetir a boa atuação do primeiro turno, quando bateu o rubro-negro por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, mas acabou caindo na etapa complementar.

O tricolor alcançou o gol de Felipe somente em jogadas de velocidade com William Barbio pelas pontas. Em noite inspirada de Marcelo Lomba, o Flamengo não conseguiu vazar a meta tricolor nos primeiro 45 minutos graças a forte marcação do sistema defensivo e a atuação segura do arqueiro tricolor.

Precisando do resultado, as equipes se lançaram ao ataque depois do intervalo e Paulinho abriu o placar com um gol de cabeça, após belo cruzamento de André Santos. Com o gol sofrido, o Bahia cresceu na partida e empatou a partida com Fernandão, marcando seu 13º gol no Campeonato Brasileiro.

No entanto, após lançamento do campo de defesa, Léo Moura alcançou a bola na linha de fundo e mandou para o meio da área. Hernane teve somente o trabalho de mandar para as redes, também em lance de bola cruzada na área.

Além da partida, o Esquadrão também perdeu o atacante Wallyson, que saiu logo no primeiro tempo reclamando de dores musculares. O atacante será examinado em Salvador para saber se terá condições de encarar o próximo compromisso tricolor.

adblock ativo