Bahia perde com 'déjà vu às avessas'

O Bahia tem uma missão dramática para a próxima quarta-feira, 22. Se quiser passar às oitavas de final da Copa do Brasil, precisará vencer o Paysandu por quatro gols de diferença em Pituaçu (a Fonte Nova estará fechada para evento privado). Ou, no mínimo, devolver os 3 a 0 sofridos nesta quarta, 15, para levar a disputa para os pênaltis.

A derrota catastrófica em Belém teve direito até a 'déjà vu às avessas'. Aos 29 minutos da etapa final, o volante Fahel, de cabeça, após escanteio, marcou o segundo tento da partida. O atleta, que defendeu o Esquadrão de maio de 2011 a dezembro de 2014, por dezenas de vezes salvou o time com gols em jogadas aéreas. Dentre elas, em dois títulos estaduais: 2012 e 2014.

Os outros gols também ocorreram no 2º tempo. Aos 23, Misael fez linda jogada individual e, de cara com Douglas Pires, abriu o placar. Aos 39, Yago Pikachu fechou a conta ao converter pênalti polêmico. Após levantamento na área, o árbitro viu Jaílton dominar a bola com a mão.

A chuva de gols foi um castigo no melhor estilo de outro clichê: "quem não faz toma".

O Bahia havia dominado o 1º tempo, em que perdeu ao menos quatro grandes oportunidades. Tiago Real cobrou duas faltas com extremo perigo. Na primeira, acertou a trave. Na seguinte, a bola passou raspando. Jaílton, de cabeça, mandou para fora. E o estreante João Paulo parou na bela defesa de Émerson.

Do outro lado, o Paysandu só havia assustado em vacilos da defesa baiana. Logo no começo da partida, Pikachu cruzou e Adriano Apodi cabeceou contra a própria meta, acertando a trave. No rebote, Douglas Pires evitou o gol de Aylon. O lance foi a pista de como a partida se tornaria um desastre ao Bahia no 2º tempo.

Os gols paraenses ocorreram após erros dos baianos. Misael bateu a zaga tricolor com facilidade. Fahel cabeceou sem qualquer marcador por perto. Já no lance que fechou o placar, Jaílton deu margem à interpretação do árbitro ao tentar o domínio em lance no qual a jogada mais simples seria o cabeceio.

Despedidas

O volante Feijão e o meia-atacante Willians Santana, que nem viajaram para Belém, não permanecerão no elenco tricolor em 2015. O prata da casa, cujos direitos federativos ainda pertencem ao Bahia, foi emprestado ao Atlético-GO para a disputa da Série B.

Já Willians, que tinha contrato só até o fim deste ano, recebeu proposta do Matsumoto Yamaga, do Japão, e foi liberado em definitivo.

