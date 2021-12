Bahia perde cinco pênaltis e cai na semifinal da Copa SP

Dono da melhor campanha da Copa São Paulo, o time sub-19 do Bahia acabou eliminado na semifinal da competição, ao perder nos pênaltis para o Goiás por 3 a 0, após terminar o tempo normal empatado em 1 a 1. Matheus marcou o gol do Bahia aos 12 minutos do primeiro tempo. Erik empatou para o Goiás aos 41 minutos da etapa inicial.

A partida consagrou o goleiro do Goiás, Paulo Henrique, que defendeu quatro dos cinco pênaltis que o Bahia bateu no jogo, dois no tempo normal e dois na disputa de pênaltis.

Na terceira cobrança do Bahia nos pênaltis (quinta no jogo), Zé Roberto colocou a bola na trave. Railan perdeu duas chances (no tempo normal). Ryder e Caio César completaram a lista de jogadores que desperdiçaram as oportunidades durante as cobranças de penalidades.

Agora, o Goiás aguarda o vencedor do jogo entre Santos e Palmeiras para saber quem será o seu adversário na final da Copinha, que acontece na próxima sexta-feira, 24. Já o Bahia sai da competição sem conseguir repetir sua melhor campanha de 2011, quando foi derrotado na final pelo Flamengo.

O jogo - No primeiro tempo, o Bahia começou melhor, marcando o primeiro gol logo aos 12 minutos de jogo. Após cruzamento, Robson chutou e a bola bateu no defensor do Goiás. Na sobra, Matheus teve que chutar duas vezes para conseguir marcar, abrindo o placar.

Após levar o gol, o Goiás acordou no jogo e passou a assustar o goleiro Renan. O atacante Erik perdeu duas boas chances aos 21 e 23 minutos, e até chegou a marcar um gol, em impedimento, aos 29 minutos. Mas o jovem esmeraldino foi recompensado aos 41 minutos. Após cruzamento da direita de Jarlán, o zagueiro Maracás furou e Erik completou para o gol, empatando a partida.

Paulo Henrique - A etapa final começou parecendo conspirar a favor do Bahia. Logo aos oito minutos, o zagueiro Yago derrubou o atacante Ryder do Bahia, recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. Com um a mais em campo, o Tricolor baiano conseguiu se aproveitar da diferença numérica para conquistar um pênalti, aos 19 minutos, quando o veloz Ryder foi derrubado dentro da área por Lineker.

Mas foi a partir deste lance que o que caminhava para um triunfo do Bahia virou para o lado goiano. O goleiro Paulo Henrique defendeu a cobrança do lateral Railan, o mesmo que havia marcado dois gols de pênalti no jogo válido pelas oitavas de final contra o Juventude.

Mas o jogador do Esquadrão teve uma nova oportunidade de marcar, pois a juíza Regildênia de Holanda mandou voltar a cobrança, devido a uma invasão de área. E Railan partiu novamente para a cobrança, desta vez chutando no outro canto. E, outra vez, Paulo Henrique defendeu a cobrança.

Depois do lance, o Bahia se abateu em campo e mesmo com um jogador a mais, acabou dando chances para o Goiás, obrigando Renan a fazer algumas importantes defesas. Só perto do final do tempo normal que o Esquadrãozinho voltou a assustar, com um chute de Railan aos 44 minutos, e outra incrível chance desperdiçada já nos acréscimos por Feijão, dentro da área, após o rebote de um chute de Zé Roberto.

Nos pênaltis, a sorte tricolor já parecia traçada desde a primeira cobrança, quando Caio César chutou e Paulo Henrique defendeu. Do lado goiano, Lineker abriu o placar para o Goiás. O pênalti de Ryder também parou nas mãos do goleiro do time goiano. André Junior ampliou para o Goiás. Zé Roberto até conseguiu fugir de Paulo Henrique, mas acabou acertando a trave. Coube a Murilo marcar o gol que levou o Goiás, pelo primeira vez, a final da Copinha.

