O Bahia pagou pela própria incompetência no empate deste domingo, 13, contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova. Com 2 a 1 no placar, passou toda a segunda etapa na defesa, sem conseguir aproveitar os contra-ataques oferecidos pelo time paulista. No fim das contas, um belíssimo chute de Shaylon impediu o Esquadrão de conquistar três pontos. Sem eles, o time comandado por Guto Ferreira entrou na zona de rebaixamento.

Felipe Paranhos e Thaís Seixas Bahia perde chances claras, leva gol no fim e empata com o São Paulo

Apesar de ter sofrido no fim, a equipe não foi mal durante todo o jogo. No primeiro tempo, soube aproveitar as duas chances de Edigar Junio - que manteve a escrita de fazer gols quando sua mãe, Dona Eliete, vai ao estádio. Zé Rafael também fez boa partida, assim como Elton, até ser substituído.

Agora, o Bahia tem uma rara semana de descanso e treinamento antes de viajar a São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras no sábado, 19, às 21h.

Recuo fatal

Nos primeiros dez minutos, só o São Paulo conseguiu chegar. Mas o Esquadrão só precisou de uma oportunidade: aos 11, Zé Rafael recebeu em velocidade pela esquerda, entrou na área e foi derrubado por Hudson. O pênalti claro foi convertido por Edigar Junio.

E por pouco o placar não foi ampliado em seguida: da intermediária, Edigar cruzou para Zé Rafael, que mandou, de primeira, na trave.

O jogo, então, abriu-se para as duas equipes. Porém, é quando os times afrouxam o setor defensivo que o jogador acima da média sobressai: aos 30, Nenê, livre, fez lindo lançamento para Tréllez, que acertou um sem-pulo e igualou.

Com o empate, o São Paulo precisou avançar mais e se desprotegeu defensivamente. Aos 38, Élber fez belo passe de cabeça para Edigar Junio, que, de primeira, marcou o segundo.

Bahia perde chances claras, leva gol no fim e empata com o São Paulo | Foto: Divulgação/ATarde

No intervalo, Lucas Fonseca foi reclamar de marcações supostamente invertidas do árbitro Dewson Freitas da Silva e levou amarelo. À TV Bahia, o defensor chegou a mencionar “falta de caráter” do juiz - que, na verdade, teve a chance de expulsar Everson no primeiro tempo e não o fez.

Embora sem muita organização, o tricolor paulista aproveitou o recuo do Bahia deu as cartas durante toda a segunda etapa. A primeira chance veio nos pés de Lucas Fernandes. O meia pegou rebote da zaga e bateu forte, rente à trave de Douglas.

Sem qualquer criatividade, o São Paulo insistiu no jogo aéreo, passou a ceder contra-ataques ao Esquadrão. No entanto, em lances com Edigar Junio, Régis e Mena, o Esquadrão esbarrou no último passe. Na chance mais clara do segundo tempo,

Régis deixou Kayke na cara do gol, mas o centroavante, habituado a irritar a torcida, chutou em cima de Sidão.

A incompetência do camisa 21 custou caro ao Bahia: nos acréscimos, Shaylon tentou, de muito longe, um chute improvável que deu certo. Bola no ângulo e empate novamente no placar.

