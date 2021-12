Bahia perde a posição de maior média de público da Série B

O Bahia venceu o Paysandu na última terça-feira, 7, na Fonte Nova, mas perdeu a liderança entre os maiores públicos da Série B do Brasileirão. Apenas cerca de 9 mil pagantes compareceram ao duelo contra o Papão. Assim, o Esquadrão deixou a 1ª colocação do ranking das torcidas e quem assumiu foi justamente a equipe paraense com média de 16.075.

Mas a disputa está acirrada. O tricolor possui o 2º maior público médio da segundona, 15.964, cerca de 100 pessoas a menos que o Paysandu. Na terceira colocação, bem longe da dupla que disputa a liderança, o Ceará, que tem média de 11.504; na quarta colocação, o Sampaio Corrêa, com 9.119; o Vitória ocupa a quinta colocação e possui público médio de 7.713 pessoas. As informações são do site do Bahia.

Na próxima rodada, o Esquadrão pode retomar à liderança, pois enfrenta o Oeste, de São Paulo, em casa, na Arena Fonte Nova, no próximo sábado, 11, enquanto o Papão joga novamente longe de Belém, contra o Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Para ultrapassar o Paysandu, o Bahia precisa ter um público no estádio de 16.640 pessoas.

