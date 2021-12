Bahia pega Shakhtar no primeiro desafio de 2015

Com apenas 11 dias de pré-temporada, o Bahia começa o ano com um teste de alto nível. Ou melhor, um teste de nível internacional. Hoje, o Tricolor encara o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em amistoso às 20h na Fonte Nova.

Ambos vêm de um longo período de inatividade: o último jogo dos ucranianos aconteceu em 10 de dezembro, contra o Porto, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o clube baiano entrou em campo pela ultima vez no dia 7 do mês passado, contra o Coritiba, pela Série A.

O que torna o confronto um desafio para o Esquadrão é o momento que cada time atravessa. Já classificado para as oitavas da Liga, o Shakhtar está em plena forma e se prepara para encarar o Bayern de Munique no dia 17 de fevereiro. O Tricolor, por sua vez, está no início dos treinos para estrear no Baianão no próximo dia 10, contra o Conquista.

Por isso, apesar do clima festivo, o técnico Sérgio Soares frisa: será mais uma etapa preparatória. "É evidente que queremos fazer um bom jogo. Mas não podemos esquecer: estamos no meio de uma pré-temporada. É um evento importante, mas que faz parte da nossa preparação", concluiu.

Sendo assim, o comandante quer testar uma das suas promessas: uma equipe ofensiva, com três atacantes. No coletivo de quinta-feira, 15, ele definiu seus titulares e quem usará a braçadeira em 2015. Mais uma vez, o escolhido foi Titi.

O capitão, que volta ao posto após quase dois anos, é outro que trata o amistoso como mais uma etapa da preparação. "Sabemos que é muito bom para a imagem do clube enfrentar uma equipe como o Shakhtar. Mas para nós, jogadores, é bom também para ver o nível que a gente se encontra nessa volta das férias", disse.

O zagueiro não acredita que o Shakhtar venha em clima de festa para a Bahia. "Eles estão no meio da temporada deles. Então, não vejo desta forma. De qualquer jeito, estou preocupado com minha equipe. Quero fazer um grande jogo contra eles para mostrar ao mundo a força que o Bahia tem", afirmou.

Excursão

Muito comuns na Europa, jogos como esse se tornaram coisa rara na Bahia nos últimos anos. A última vez que um time europeu visitou o estado aconteceu há quatro anos, quando o Vitória enfrentou o PSV durante uma excursão do time holandês no Brasil, no dia 9 de maio de 2010, no Barradão. O placar foi de 1 a 1.

Para o torcedor mais experiente, no entanto, ver o Bahia enfrentando um time europeu não é algo tão estranho. O Tricolor saiu em abril de 1957 para uma excursão de três meses no Velho Continente. Estreou contra o inglês Chelsea, perdendo por 3 a 1. Apesar da derrota, começava ali uma vitoriosa campanha baiana.

O último país pelo qual o Bahia passou foi a extinta União Soviética, bloco do qual a atual Ucrânia fazia parte. Nessa passagem, um jogo entrou para a história: diante de mais de 80 mil torcedores na capital russa, o Bahia venceu de virada por 2 a 1 o Torpedo Moscou. O Tricolor começou perdendo, mas ainda no 1ª tempo, Hamilton empatou. Na etapa final, o ponta Marito marcou o gol da virada.

Ao longo dos três meses de excursão, o Bahia venceu 17 das 27 partidas disputadas, empatou outras três e teve sete derrotas. O time voltou para Salvador no dia 4 de julho e foi recebido com grande festa.

*Colaborou matheus vianna

