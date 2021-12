Bahia pega São Paulo em busca de título inédito da Copa do Brasil sub-20

Depois de conquistar o acesso à Série A, pode este final de ano ficar ainda melhor para o Bahia? A resposta é sim. Na noite desta quinta-feira, 8, às 20h15, em Pituaçu, o Esquadrãozinho encara o São Paulo pelo duelo de volta da decisão da Copa do Brasil sub-20.

No jogo de ida, no Morumbi, há 15 dias, o Tricolor perdeu por 3 a 1. O gol marcado fora de casa não conta como vantagem – por isso, um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Se em 2016 não houve título para o time profissional, o troféu para lavar a alma pode vir da categoria mais próxima dele. Tão próxima que até representou o Bahia no triunfo por 2 a 0 sobre a Juazeirense pela Copa do Nordeste. Da equipe que entra em campo hoje, apenas o atacante João Paulo não participou daquele jogo.

Em cinco edições da Copa do Brasil sub-20, essa é a primeira vez que o Tricolor chega a uma final. O melhor resultado anterior havia sido em 2014, quando acabou eliminado pelo Vitória nas semifinais, após derrota por 2 a 0 e triunfo por 2 a 1.

Esse pode ser o segundo título do sub-20 na temporada. Em maio, conquistou o estadual de maneira invicta. Na realidade, o ano tem sido impecável para a categoria: teve apenas duas derrotas em 26 jogos, com 19 triunfos.

"Foi um ano bem aproveitado. Conquistamos um dos nossos objetivos, que era o estadual, e agora chegamos à final inédita de um campeonato nacional. Para os jogadores, foi importante ter um ano como esse. Ter representado o profissional naquela partida deu visibilidade", disse o lateral esquerdo Juninho.

As duas únicas derrotas foram para o São Paulo. Por isso, o elenco diz estar com o Tricolor paulista 'atravessado' na garganta. "Acho que tem um gosto a mais porque ninguém no grupo ficou satisfeito com isso. Para nós, seria uma coisa boa mostrar que podemos ganhar deles também. Cada jogo é um jogo e a gente vai para esse com motivação total", disse o meia Mayron.

Ele também falou sobre a pressão de precisar não só vencer, mas marcar três gols. "A gente sabe que precisa marcar gols, mas não podemos sair para o ataque de qualquer jeito. Temos que pensar gol a gol. Primeiro fazer os dois que a gente precisa para levar para os pênaltis. Depois, mais tranquilos, buscar o outro".

Juninho diz que a chance de fazer um bom jogo e ser integrado ao profissional em 2017 anima. "É claro que mexe com a gente. Tenho meus objetivos, quero vestir a camisa do profissional, e o fato do Guto olhar para a gente motiva. Mas creio que todo o pensamento é em ser campeão".

Aproveitando o feriado, a diretoria tricolor decidiu abrir os portões de Pituaçu para a torcida. Aroldo Moreira não terá o volante Júnior e o atacante Kaynan, artilheiro do Bahia na competição com cinco gols, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Bahia x São Paulo - Jogo de volta da final da Copa do Brasil sub-20

Local: Estádio Pituaçu, Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, às 20h15 (horário da Bahia)

Árbitro: Ricarle Gustavo Batista

Assistente:Jucimar dos Santos Dias e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

Bahia: Deijair, Marlon, Rodrigo Becão, Everson, Juninho, Luís Fernando, Sávio, Mayron, Hugo Freitas, Marco Antônio, João Paulo. Técnico: Aroldo Moreira.

São Paulo: Lucas Perri, Wellington, Vitor, Lucas, Júnior Tavares, José, Felipe, Auro, Shaylon, Caíque, Pedro. Técnico: André Jardine.

adblock ativo