Bahia pega Palmeiras por triunfo da reação

Uma semana inteira para trabalhar, com quatro dias de refúgio em Praia do Forte. Foi assim que o Bahia se preparou para buscar um triunfo mais do que necessário diante do Palmeiras, neste domingo, 2, na Fonte Nova, às 19h (horário da Bahia).

Como só fez 31 pontos em 31 jogos, o tricolor é o penúltimo colocado do Brasileiro e tem de vencer para encostar nos clubes que estão fora da zona de rebaixamento.

A ida para Praia do Forte saiu mais caro que uma concentração em Salvador, apesar de o clube ter conseguido desconto pela viagem.

No entanto, a saída da capital baiana não significou 'vida boa' para jogadores e comissão técnica. "É um lugar lindo, mas só descansamos, nos alimentando e treinamos", disse o técnico Gilson Kleina, na sexta-feira, 31.

O treinador deu detalhes dos últimos dias. "A estrutura que nos deram foi espetacular. Ficamos juntos, conversamos e trabalhamos bastante. É uma questão de privacidade, não de mistério", contou Kleina, que não confirmou o time titular.

O zagueiro Titi só treinou a parte física, na sexta, e não deve ter condições de jogo. Adaílton será o escolhido para o lugar de Demerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Chileno vai jogar

O Palmeiras não poderá contar com Henrique, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados. Assim como o lateral-esquerdo Juninho, o atacante está suspenso. No entanto, o Porco contará com a volta de seu principal armador: Valdívia.

O chileno treinou normalmente entre os titulares, na sexta, no CT do clube, e foi relacionado para a partida. Outro que não deve ser problema é Wesley, que também participou da atividade.

Vetados pelo departamento médico do Verdão, Lúcio, Leandro e Cristaldo ficarão em São Paulo para tratar de suas respectivas lesões.

adblock ativo