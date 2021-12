Bahia pega o Santa Cruz para apagar má impressão da estreia

Foram quase nove anos desde que Bahia e Santa Cruz se enfrentaram pela última vez. Desde o distante 10 de junho de 2005, o time que tinha Emerson no gol e Uéslei Pitbull como matador, perdeu para o time pernambucano por 4 a 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro, na antiga Fonte Nova.

De lá para cá, as equipes acumularam quedas e superações. O Esquadrão chegou ao fundo do poço com o rebaixamento à Série C ao fim da temporada 2005. Amargou frustrações, críticas e conflitos internos até recuperar o acesso à elite do futebol nacional em 2010.

O Santa, em queda livre desde 2006 quando caiu para a Série B, chegou a amargar a quarta divisão e começa a atual temporada na Segundona, com a moral de ter conquistado a terceira divisão em 2013.

E nesta quarta-feira- 21, às 21h15 (horário de Salvador), Bahia e Santa Cruz medem forças na Arena Fonte Nova pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Depois de uma estreia frustrante, o tricolor busca reagir da goleada sofrida pelo CSA, em Maceió. O time coral vai em busca de mais um triunfo no torneio e se manter na liderança do Grupo B.

Mudanças no Esquadrão

O técnico Marquinhos Santos realizou o último treino antes da partida na própria Fonte Nova, para que os novos comandados se acostumem com o gramado - diferente do Rei Pelé (onde a equipe estreou, na capital alagoana). No entanto, a imprensa não pôde ter acesso à primeira parte das atividades.

A única certeza é que o time terá mudanças em relação à equipe que foi derrotada na estreia, principalmente por questões de ordem física. Tanto que o lateral Galhardo foi o único que ficou no Fazendão, trabalhando na academia, e não vai a campo contra o Santa. Madson pode pintar como titular.

Hélder sentiu dores no adutor da coxa e foi vetado para o duelo e Fahel deve ocupar a vaga no meio campo. Além disso, Rafinha e Anderson Melo podem surgir entre os onze.

Maxi Biancucchi ainda não está plenamente recuperado e terá a estreia adiada. Assim como seu irmão Emanuel e o volante Diego Pittoni. Ambos ainda não foram regularizados e não estarão à disposição da comissão técnica.

Coral mantém a base

Como diz o velho ditado do futebol, "em time que está ganhando não se mexe", o técnico Vica manteve o time que bateu o Vitória da Conquista na estreia e chega a Salvador pregando humildade. O meia Renatinho, inclusive, declarou que não está iludido com a má atuação do Bahia na estreia e enalteceu a força do Bahia jogando em casa.

No entanto, o entrosamento do time e a boa fase de Flávio Caça-Rato são os trunfos do Santa para surpreender o Bahia na Fonte Nova. O atacante chegou a dar um susto na torcida ao ser substituído no segundo tempo da estreia, reclamando dores no tornozelo, mas está 100% recuperado e vai a campo contra o tricolor baiano.

A única novidade esperada seria a estreia do Léo Gamalho no comando de ataque, mas o treinador optou em deixá-lo como suplente, pelo fato do atacante, contratado junto ao Ceará no início do ano, ainda não estar 100% fisicamente.

adblock ativo