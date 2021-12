Bahia pega o Santa Cruz na semi do Nordestão Sub-20

Apesar de já ter garantido a vaga na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20, o Bahia entrou em campo no domingo, 2, e goleou o Confiança por 6 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Com 14 pontos, o Tricolor ficou com primeiro no Grupo C. Adversário do Esquadrão na semi, o Santa Cruz, venceu o América-PE também por 6 a 0, no Arruda, e confirmou a vaga na fase decisiva.

As equipes se enfrentam nesta quinta, às 21h (horário da Bahia), no estádio Lourival Baptista, em Aracaju. A grande final ocorrerá no sábado, 8, na mesma praça esportiva, às 17h (horário de Bahia).

