Bahia pega o Paysandu precisando de goleada

A partida de logo mais, às 19h30, em Pituaçu, será de fato decisiva. Talvez em proporção menor para o Bahia - que precisa bater o Paysandu por quatro gols de diferença para seguir na Copa do Brasil - do que certamente será para Ávine. De volta ao palco aonde se consagrou em 2010, na Série B, o lateral vive a expectativa de jogar após quase três anos parado.



Depois da derrota por 3 a 0 em Belém, em jogo marcado por falhas da defesa, o Tricolor precisará golear em casa. Outro 3 a 0 levaria a decisão para os pênaltis. Qualquer triunfo do Esquadrão por três gols de diferença, mas com o Papão marcando, coloca o time paraense nas oitavas de final.



O técnico Sérgio Soares não conta com o lateral esquerdo Marlon e o meia Eduardo. Ambos jogaram por outros times no torneio. Quem também está fora é o zagueiro Titi, liberado para acompanhar o nascimento do filho em Porto Alegre. Ele tem proposta de um time turco (veja os detalhes na matéria ao lado).



Os desfalques, a má atuação da defesa em Belém e a necessidade do apoio da torcida favorecem o retorno de Ávine. Patric, titular no jogo de ida, falhou em um dos gols e entraria pressionado. Já a volta de Ávine poderia inflamar os torcedores a favor da equipe.



A última vez que o jogador entrou em campo foi justamente em Pituaçu. No dia 8 de agosto de 2012 ele atuou no empate em 0 a 0 com a Portuguesa, pela Série A. Desde então, passou por uma série de cirurgias no joelho para corrigir um suposto erro médico - o qual revelou em entrevista para A TARDE no último dia 18 de junho - que o tirou por quase três anos de atividade.



O lateral não seria o único a retornar. No treino de ontem, fechado, em Pituaçu, Soares testou um esquema com três atacantes. Um deles foi Kieza, recuperado das dores no púbis que o afastaram dos últimos cinco jogos. O outro, ao lado de Maxi, foi Alexandro, contratado na semana passada.



Premiação



Ainda que seja eliminado, o torcedor tricolor não terá motivos para tantas lamentações. Isso porque a desclassificação pode significar a ida do Bahia para a Copa Sul-Americana. Tudo será decidido hoje: o Ceará, 'concorrente' pela vaga no torneio internacional, também joga às 19h30, com o Tupi-MG, fora de casa.



O Brasil tem seis vagas na Sul-Americana, uma delas para o campeão da Copa do Nordeste. Caso o Ceará passe para as oitavas, não poderá disputar as duas competições simultaneamente, passando assim a vaga para o vice-campeão, o Bahia. Nessa lógica, caso o Tricolor também avance, a vaga ficará para o terceiro colocado - ou seja, o Vitória.



A premiação por fase na Sul-Americana é equivalente à da Copa do Brasil. O Bahia já garantiu R$ 1 milhão por ter alcançado a 3ª fase do torneio nacional. Caso avance para as oitavas, ganhará mais R$ 690 mil; para as quartas, mais R$ 820 mil; para as semifinais, mais R$ 1 milhão. O vice-campeão ganha mais R$ 2 milhões e o campeão R$ 4 milhões.



Os valores da atual edição da Sul-Americana ainda não foram divulgados, mas os de 2014, somados à alta do dólar tornam a competição atraente: R$ 480 mil para a fase brasileira; mais R$ 720 mil para as oitavas; mais R$ 960 mil para as quartas; e mais R$ 1,15 milhão para as semifinais. O campeão leva prêmio de R$ 3,5 milhões e o vice, R$ 1,7 milhão. As despesas com viagem, no entanto, devem ser muito maiores.



O Ceará já declarou que, por conta da má fase na Série B, da qual é lanterna, não faz questão de nenhuma das duas competições. Tanto que vai colocar time reserva hoje. Já o Bahia prioriza a Copa do Brasil.

