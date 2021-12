Bahia pega o Flamengo e tenta findar jejum fora de casa

Acada rodada em que joga fora de Salvador, o Bahia de Guto Ferreira ganha a chance de acabar com o péssimo retrospecto como visitante. Se diante de sua torcida o Tricolor tem bons números no Brasileirão (duas vitórias e dois empates, com 67% de aproveitamento), fora de Salvador a situação é completamente diferente.

O Esquadrão ainda não pontuou como visitante e tem a chance de mudar isso justamente contra o líder da competição, o Flamengo. O jogo desta quinta-feira, 31, que começa às 16h, trará ainda outro desafio ao Bahia: a torcida do Flamengo tem comparecido em peso nos jogos e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Além disso, tem o retrospecto do confronto. Desde 2006, em jogos da Série A com este mando, houve cinco partidas entre Flamengo e Bahia, sendo duas vitórias do Fla, dois empates e apenas um triunfo do Bahia.

O ponto de virada

Todos esses fatores parecem indicar um amplo favoritismo dos rubro-negros. Porém, há motivos para acreditar que pode ser o ponto de virada, o divisor de águas do Bahia no Brasileirão.

O primeiro: o Flamengo tem mostrado, nos últimos anos, que sucumbe nos momentos de ‘oba-oba’ da torcida. Foi assim que surgiu o ‘cheirinho’, em 2016, resenha popular entre os torcedores. Ano passado, o time esteve em duas finais, mas não levou em nenhuma.

O segundo motivo é o estilo de jogo adotado pelos times. Com postura retrancada fora, o Bahia exigirá verticalidade e agressividade do Flamengo, que se acostumou a ser um time de muita posse de bola e troca de passes, mas pouca objetividade. Incisivo, apenas o garoto Vinícius Júnior, que vive uma crescente e deve ser vigiado de perto.

Para sair vencedor, os caminhos escolhidos a serem explorados devem ser os contra-ataques e as laterais do adversário. Vale lembrar que o Flamengo joga com a dupla de zaga reserva, Rhodolfo e Léo Duarte.

Nesta quinta, Guto terá os desfalques de três atletas considerados titulares da equipe: o goleiro Douglas, o lateral-esquerdo Léo e o atacante Edigar Junio, todos lesionados. Além deles, o meia Marco Antônio também segue em tratamento no departamento médico e está fora do jogo.

Sorteio da Copa do Brasil

O Bahia ainda jogará a partida de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Vasco, no dia 16 de julho. Porém, o time já sabe quem enfrentará caso avance: o Palmeiras. Se eliminar o Vasco, o Bahia fará o primeiro jogo contra o Palmeiras em Salvador.

Novo plano

Muitos torcedores foram nesta quinta à Central de Atendimento ao Sócio, no shopping Capemi, no primeiro dia de vendas do plano voltado para pessoas com renda de até R$ 1.500 mensais

*Sob supervisão do editor interino Lucas Cunha

adblock ativo