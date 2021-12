Bahia pega o Fla em confronto direto no Maracanã

Mais um confronto direto e mais um duelo fora de casa. Depois de encarar o Goiás no último domingo no Serra Dourada, o Bahia segue para outro um embate longe do seu torcedor visando se distanciar da zona de rebaixamento.

O adversário da vez será o Flamengo, décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, às 21h50 desta quarta-feira, 16, no Maracanã. Atualmente na 12ª posição, o tricolor baiano tem 37 pontos, um a menos que o rival carioca, atualmente na 10ª posição. Ambas as equipes seguem com o sinal de alerta ligado na reta final do torneio: um resultado negativo e o derrotado pode ficar à beira da zona da degola.

No primeiro turno, quando o Bahia vinha de uma sequência de revés depois de brigar pelo topo antes da pausa para a Copa das Confederações, o Esquadrão bateu o rubro-negro por 3 a 0 na Fonte Nova. De lá para cá, as duas equipes passaram por uma série de oscilações e hoje brigam para se distanciar da parte de baixo da tabela.

O confronto vai marcar também o retorno do atacante Obina ao palco onde ganhou destaque no cenário nacional. Entre 2005 e 2009, o centroavante atuou pelo rubro-negro carioca e conquistou o estadual por três vezes, além do Brasileirão 2009.

Do lado carioca, o meia Gabriel, destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro do ano passado, vai encontrar seu ex-clube, desta vez com a camisa vermelha e preta.

Flamengo

Em situação desconfortável no campeonato, o Flamengo briga para atingir o objetivo de se livrar da ameaça de rebaixamento e focar o restante do ano na Copa do Brasil. No entanto, a situação do clube ainda inspira cuidados. O clube vem de derrota para o vice-líder Botafogo, que quebrou a série de cinco jogos sem derrota na competição.

Para o confronto, o técnico Jayme de Almeida deve manter o mesmo time que jogou o clássico e manter Amaral formando a dupla de volantes com Elias. André Santos, que já se adaptou a atuar no meio campo será o responsável pela armação com Carlos Eduardo. Gabriel, ex-Bahia, deve começar no banco de reservas.

Bahia

Depois da derrota para o Goiás, o Bahia vai apostar suas fichas na partida desta quarta para não retornar da "mini-tour" fora de casa sem pontuar. E para isso, o técnico Cristóvão Borges poderá contar com o que tem de melhor no elenco.

Após cumprir suspensão, Marcelo Lomba, Madson e Rafael Miranda (além do reserva Demerson) se integraram ao grupo já na capital carioca. Marquinhos Gabriel, que também não jogou em Goiânia, é mais um reforço para o duelo.

Como de costume, Cristóvão não divulgou o time que vai sair jogando, mas a linha de frente deverá ser a mesma. William Barbio e Fernandão na frente e Wallyson municiando o ataque. Fora dos dois últimos duelos, Marquinhos deverá começar a partida como opção para o treinador.

