Bahia pega o Cruzeiro pela semi da Copa do Brasil sub-20

O time do Bahia enfrentará o Cruzeiro, nesta terça- feira, 8, às 15h (horário da Bahia), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20.

O técnico Aroldo Moreira não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Becão e com o atacante João Paulo, ambos suspensos. No entanto, o time terá a volta de quatro jogadores: Dejair, Everson, Marco Antônio e Rodrigo Rodrigues.

O torcedor do Esquadrãozinho pode adquirir os ingressos por R$ 10 e R$ 5.

Goleiros: Cassiano e Deijair

Laterais: Marlon, Juninho, Alisson e Flávio

Zagueiros: Everson, Bolívia e Gabriel

Meio-campistas: Júnior, Luis Fernando, Sávio, Wesley, Mayron, Max, Zeca e Robertinho

Atacantes: Douglas, Marco Antônio, Hugo Freitas, Kaynan, Geovane Itinga, Rodrigo Rodrigues

