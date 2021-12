Bahia pega o Cruzeiro com narração ao vivo do lance a lance

O Bahia pega o Cruzeiro, neste domingo, 20, às 16h, na Fonte Nova, com transmissão ao vivo do lance a lance da partida no Portal A TARDE.

A estreia dos campeões estaduais no Brasileirão 2014 vai ter direito a troca de faixas, mas a festa não vai passar do apito inicial.

A Raposa quer repetir a camapnha de 2013, quando ganhou com sobras o Campeonato Brasileiro e o Esquadrão quer garantir posições no topo da tabela.

adblock ativo