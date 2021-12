Bahia pega o CRB em "jogo de seis pontos"

Para os leigos na linguagem da bola, uma enxuta explicação: o jogo de seis pontos é aquele em que, num duelo direto por posição na tabela, o vencedor ganha seus três pontos e ainda os três que o rival deixou de somar.

É o caso do encontro deste sábado, 24, às 16h20, em Maceió, entre Bahia e CRB. Ao início da 27ª rodada, o Tricolor era o quarto colocado e o Galo da Pajuçara, o quinto. Agora, ambos aparecem fora do G-4, o que não quer dizer muito, afinal, a distância da zona de acesso para o 12º colocado é de apenas quatro pontos.

Para ter uma reta final de competição tranquila, será essencial para o Esquadrão melhorar seu desempenho nos confrontos diretos - sete das 12 partidas restantes. Só assim sairá do incrível bololô no limar do G-4 e ganhará asas para decolar em voo solitário.

Diante dos rivais da parte de cima da tabela, o Bahia conquistou apenas 13 pontos em 12 jogos, um aproveitamento de 36% que lhe colocaria na 16ª posição geral. Já contra os times que estão do 11º lugar para baixo, a equipe soma 26 pontos em 14 partidas, um aproveitamento de 62% superior ao do líder.

É natural ter um rendimento pior ante rivais mais qualificados, mas o Tricolor exagera. Não foi capaz de tirar pontos de cinco dos seus nove principais concorrentes. Perdeu para Brasil de Pelotas, Ceará, Criciúma, Londrina e Vila Nova, os dois últimos dentro de casa. Já jogou duas vezes contra Vasco e Avaí, tendo feito três pontos ante o Cruzmaltino e seis nos embates com o Leão. Somou mais um no único encontro com o Atlético-GO e, quando teve pela frente o rival no primeiro turno, fez 3 a 0.

Durante a semana, por conta do caráter crucial do jogo, o Bahia evitou liberar atletas para entrevistas exclusivas, limitou ações com sócios e chamou o duelo desta tarde de "Batalha de Maceió" em textos institucionais. Em entrevistas coletivas, o atacante Hernane e o técnico Guto Ferreira disseram que o empate já estaria de bom tamanho.

O treinador explica: "Teremos um jogo dificílimo. Existe um instinto animal de domínio do seu território quando você atua em casa. Estamos trabalhando o mental dos jogadores para ultrapassar esse domínio deles. Temos que nos impor". Ao mesmo tempo, Guto tenta aliviar um pouco a pressão sobre a equipe: "É um jogo de suma importância, mas o campeonato não se resume a ele. Abre caminhos, mas não decide".

Quanto à escalação, o Bahia só faz uma mudança. Suspenso, o lateral direito Eduardo dá lugar a Tinga. No CRB, os desfalques por suspensão são o lateral ex-tricolor Marcos e o atacante Neto Baiano, ídolo do rival Vitória.

