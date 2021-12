Bahia pega o Atlético de Alagoinhas com a equipe sub-23

Dois jogos do Bahia em menos de 24 horas. Esta situação atípica no desorganizado calendário do futebol acontecerá com o Esquadrão, ao entrar em campo nesta quarta-feira, 6, às 21h15 (da Bahia), contra o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, no Carneirão, e quinta-feira, 7, às 18h15, contra o Liverpool, do Uruguai, na Arena Fonte Nova, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Assim, o Tricolor baiano será obrigado a escalar na partida de logo mais o time sub-23 no estadual, pois o elenco principal ficará aguardando a partida pela competição internacional. Montada para dar suporte ao time profissional, a equipe B, comandada pelo auxiliar Cláudio Prates, atuou na temporada em apenas uma partida: o empate sem gols contra o Fluminense de Feira, pela primeira rodada do Baianão.

A segunda rodada foi a única vez em que o time principal foi escalado no estadual, na goleada por 7 a 1 sobre a Juazeirense na Fonte Nova.

Na outra partida do Esquadrão no Baianão, o técnico Enderson Moreira colocou reservas do time A em campo, na derrota em casa por 2 a 0 para o Bahia de Feira.

Chance para o gêmeo

Do provável time que o auxiliar Cláudio Prates treinou durante a semana para o jogo, a principal novidade é o volante Fernando Medeiros, irmão gêmeo de Flávio, que foi contratado para o elenco do sub-23 e fará sua estreia com a camisa do Esquadrão.

Entrevistado de ontem no Fazendão, Fernando afirmou que vive uma grande expectativa para sua primeira partida, e espera recompensar a aposta que o clube fez nele, já que o irmão de Flávio tem contrato com o Bahia só até o final de maio, podendo ser renovado.

“Me sinto totalmente adaptado à estrutura que o Bahia tem proporcionado. Agora, é fazer uma boa estreia e retribuir com uma boa atuação para sair com um grande triunfo”.

E vencer o jogo hoje em Alagoinhas é fundamental para o Esquadrão não correr riscos de ficar ausente da fase semifinal do Campeonato Baiano.

No momento, após três rodadas, o Bahia está fora da zona de classificação, na quinta posição, com apenas quatro pontos conquistados. Em caso de derrota para o Atlético, o tricolor da capital pode ficar até, a depender da combinação de resultados, quatro pontos atrás do quarto colocado.

Como a primeira fase do estadual é de tiro curto, com apenas nove rodadas, todo cuidado é pouco. Fernando Medeiros disse que sabe da responsabilidade de logo mais, e afirma que o time não pode perder mais ‘pontos bobos’ no estadual.

“O campeonato é rápido, não podemos perder pontos bobos. Vamos para ganhar os três pontos em Alagoinhas e dar sequência no campeonato”.

Invicto

Rival do Bahia hoje, o Atlético de Alagoinhas está logo atrás do Esquadrão na tabela do Baiano, com três pontos, obtidos com três empates nos primeiros jogos do estadual. Curiosamente, o Carcará possui o segundo melhor ataque da competição, com oito gols, mas também tem a segunda pior defesa, com os mesmos oito gols sofridos.

Com o ataque do Atlético em alta, o time possui dois dos goleadores do estadual: o atacante João Neto, de 34 anos, artilheiro do Baiano empatado com Pablo, do Jequié, ambos com quatro gols; além de Peixoto, na vice-artilharia, com três gols.

O Carcará conta ainda com o técnico Arnaldo Lira, campeão baiano pelo Bahia de Feira em 2011, ao lado de João Neto.

SERVIÇO:

Ficha técnica:

ATLÉTICO-BA

Rodrigo Dias

Alexandre

Iran

Túlio

Vicente

Hércules

Leandro Sobral

Guto

Gabriel Esteves

Peixoto

João Neto

T: Arnaldo Lira

BAHIA

Fernando

Matheus Silva

Ignácio

Everson

Mayk

Fernando Medeiros

Caio Mello

Felipinho

Clayton

Iago

Caíque

T:Cláudio Prates

LOCAL: Estádio Antonio Carneiro, em Alagoinhas (BA), às 21h15. ÁRBITRO: Emerson Ricardo de Almeida Andrade ASSISTENTES: José Carlos Oliveira dos Santos e José dos Santos Amador

