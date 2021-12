Bahia pega o América-MG pela Copa do Brasil

O Bahia tem uma importante missão na noite desta quarta-feira, 7, 22h, na Arena Independência: caçar o Coelho e antecipar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

Para isso, tem de vencer o adversário por dois gols de diferença. "Vamos respeitá-los, mas sabendo que, se fizermos dois gols, podemos eliminar o jogo de volta", conta Fahel.

Cria do América-MG, o volante sabe o que vem pela frente, ainda mais que o Coelho lidera a Série B. "É um clube que tenho enorme carinho. Sei a dificuldade que é jogar lá", explica.

Para o jogo, Pittoni entra no lugar de Rhayner, vetado por conta de dores lombares. "Muda completamente porque ele não tem tanta velocidade igual ao Rhayner. Vamos procurar a posse de bola, que é importante fora de casa", disse Fahel.

Na lateral direita, Railan substitui Roniery, que jogou a Copa do Brasil pelo Paraná e não pode entrar em campo por outro clube.

Histórico favorável

Bahia e América-MG já decidiram uma vaga na Copa do Brasil, na fase preliminar da edição de 1997.

No primeiro jogo, realizado no Independência, no dia 27 de fevereiro, o Esquadrão arrancou um empate por 1 a 1. O gol do Coelho foi marcado por Irênio, enquanto Lima igualou o placar.

Na Fonte Nova, no dia 6 de março, o tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Lima e Edmundo, e garantiu a classificação.

Ligado na defesa

O América-MG quer fazer o resultado em casa para decidir com tranquilidade em Salvador. Para isso, a ordem é não tomar gols.

"Trabalhamos muito a parte defensiva por causa do regulamento e também pela qualidade do Bahia. Mesmo jogando em casa, um dos objetivos é, pelo regulamento, de não sofrer gol. Não sofrendo o gol, você vai para lá em condições de seguir na competição", disse o técnico Moacir Júnior.

