Bahia pega Inter para manter embalo no 2º turno

Com quatro vitórias e dois empates, o Bahia é o time de melhor desempenho no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 23, o tricolor vai até Porto Alegre (RS) para tentar manter o embalo contra o Internacional.

Se vencer o Colorado, o Esquadrão, então na 13ª colocação com 31 pontos ganhos, poderá chegar até a 10ª posição. Se perder, poderá cair até três posições e voltar a ficar sob ameaça da zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Jorginho terá a volta do meia Gabriel e do atacante Souza. No início da semana, o "Caveirão" foi acusado de agressão por uma garota e chegou a dizer que, por estar abalado, não jogaria em Porto Alegre, mas voltou atrás e confirmou sua participação. Neto, suspenso, está fora. Em seu lugar entra Madson, que volta a jogar depois de quatro meses parado. Lesionados, Zé Roberto e Jones Carioca também não jogam.

Em crise interna, o Internacional, então o 7º colocado com 37 pontos ganhos, está sem vencer há quatro jogos. Para o confronto, o técnico Fernandão ainda não sabe se poderá contar com o volante argentino Guiñazu, que alegou cansaço muscular depois de ter disputado o superclássico contra o Brasil, no meio da semana. Elton poderá ser seu substituto.

Além de Internacional x Bahia, o domingo que fecha a 26ª rodada tem também os duelos Botafogo x Corinthians, São Paulo x Cruzeiro, Ponte Preta x Vasco, Atlético-GO x Flamengo, Atlético-MG x Grêmio e Sport x Coritiba.

Internacional - O técnico do Internacional, Fernandão, não sabe ainda se poderá contar com o volante Guiñazu, que retornou com cansaço muscular depois de ter atuado, no meio da semana, pela seleção argentina no Superclássico contra o Brasil.

Deste modo, se o volante argentino for mesmo vetado para a partida, o treinador do time gaúcho deverá lançar mão de Elton em seu lugar. O jogador figurou entre o time titular nos treinos da semana.

Quem também é dúvida é o atacante Dagoberto, que alegou se sentir ainda inseguro em alguns lances e deixou mais cedo o treino da última sexta-feira, 21. Mas o jogador é apenas opção no banco de reservas. Forlán e Leandro Damião formarão a dupla de ataque titular.

Em crise interna após a discussão entre Fernandão e o meia Dátolo, o Inter está sem vencer há quatro jogos. Mas o time, que já venceu nove partidas, empatou dez e perdeu seis, ainda briga por uma vaga na Taça Libertadores.

Bahia - O técnico Jorginho terá dois importantes reforços para encarar o Colorado. Depois de duas semanas afastado por conta de um cansaço muscular, Gabriel está de volta. Souza também volta a comandar o ataque tricolor.

Durante a semana, o "Caveirão" foi pivô de uma polêmica: foi acusado de ter agredido uma jovem durante uma festa entre amigos. A confusão foi tamanha que o atacante chegou a ameaçar não jogar no Beira Rio, mas acabou por confirmar sua participação.

O que Souza ainda não sabe é quem será seu parceiro no ataque. Jones Carioca e Zé Roberto, lesionados, foram vetados. Jorginho está dividido entre Lulinha e Elias, mas deverá optar pela primeira opção. Na lateral, Madson, que estava parado há quatro meses, fica com a vaga de Neto, que cumpre suspensão.

Dono da melhor campanha do segundo turno, com quarto vitórias e dois empates, o tricolor, no total, já venceu sete partidas, empatou 10 e perdeu oito - um aproveitamento de 41,3%.

