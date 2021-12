Bahia pega freguês CRB no reencontro com Pituaçu

Em toda a sua história, o Bahia jamais perdeu para o CRB jogando em Salvador. Mas isso não deixa tranquila a vida do Tricolor para o jogo desta sexta-feira, 10, às 19h15, em Pituaçu, pela 8ª rodada da Série B do Brasileirão.

Apesar de todo o histórico de freguês por aqui, o time alagoano deixou Maceió com o objetivo declarado de ganhar sua vaga no G-4 às custas do Esquadrão: o CRB aparece em 7º, com 12 pontos, dois a menos que o Bahia, em 3º. Isso significa que uma derrota colocaria o Tricolor automaticamente atrás do Galo.

"O Bahia vem embalado de duas vitórias, mas nossa equipe também é qualificada e podemos fazer ótimo jogo lá (aqui). Estamos viajando pensando em vencer, e que, se isso acontecer, podemos entrar no G-4", disse o zagueiro Adalberto no embarque do time em Maceió, na quarta, 8.

O clima de decisão também se vê por aqui. Para o goleiro Marcelo Lomba, o duelo já consta como confronto direto pelo topo. Segundo ele, um grupo de times já mostrou que vai brigar pelo acesso até o final, e o CRB estaria entre eles: "A gente vê um pelotão de frente começando a desgarrar. O CRB vem fazendo uma boa campanha e está logo atrás da gente. Então, além de nos afastar deles, a gente quer se manter em cima".

Em 13 partidas em Salvador na história do duelo, o Bahia venceu 11 e empatou dois. Mesmo como visitante, o Tricolor ganhou mais: foram cinco triunfos contra só três derrotas no total de 12 jogos.

Troca de elogios

Quem também elogiou muito o adversário desta sexta e pregou seriedade foi o técnico Tricolor, Doriva. Ele enalteceu sobretudo o trabalho do comandante Mazola Júnior, que completou nesta semana um ano à frente do CRB: "Sem dúvida será um jogo perigoso. O Mazola é meu amigo, comecei como auxiliar dele no Ituano, é um cara que sabe tudo de futebol e que tem feito um trabalho brilhante".

Ele rechaça que o adversário seja um azarão: "Temos que estar muito atentos, porque será um duelo difícil. O jogo em que você deixar a soberba tomar conta, que você acha que vai ganhar fácil, é o jogo que você vai correr mais risco de perder", alertou.

"Quero os atletas muito atentos para fazer valer o resultado fora de casa (da última terça, 2 a 0 sobre o Goiás) com um novo triunfo, agora em casa, para continuarmos confiantes na Série B", completou.

A partida marca o retorno do Bahia como mandante a Pituaçu. O duelo aconteceria na Fonte Nova, mas a Arena solicitou a mudança para realizar outro evento. O Bahia jogou pela última vez no estádio no ano passado, quando venceu o Paysandu por 2 a 0 pela Copa do Brasil.

Ainda sem reforços

Para a Série B, o Galo trouxe de volta Zé Carlos do futebol árabe, mas o artilheiro ainda aguarda a abertura da janela internacional para ser regularizado. Sem ele, Lúcio Maranhão será o camisa 9.

Outros reforços, como o meia Éder e os atacantes Assisinho e Wellinton Júnior, ainda buscam melhor forma e não jogarão. Neto Baiano ficará no banco, assim como o lateral Marcos, ex-Bahia.

adblock ativo