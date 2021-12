Bahia pega Flu por vaga na grande final do Baianão

Agora é levantar a cabeça"; "é vida que segue"; "hora de buscar o algo a mais"; "vencer pra retomar a confiança". Nenhum dos clichês faltou no discurso do goleiro Marcelo Lomba, nesta terça-feira, 19, no clima de ressaca pós-eliminação na Copa do Nordeste e pré-jogo decisivo rumo à final do Campeonato Baiano.

A luta pelo primeiro tricampeonato estadual (em anos consecutivos) desde 1986/88 é o que sobrou para o Esquadrão neste primeiro semestre. E, para erguer novamente a taça, será necessário despachar o Flu de Feira nesta quarta, 20, às 20h30, na Fonte Nova - local do decepcionante revés de domingo, contra o Santa Cruz. Após o triunfo por 2 a 0 na ida, a vaga estará garantida mesmo com derrota por dois gols de diferença.

Para Lomba, a classificação não vai se tratar de uma compensação após o fracasso no torneio regional, mas ele assegura que a motivação aumentou. "Passou a ser nosso único objetivo agora, neste primeiro momento. Então, teremos que colocar ainda mais força nessa competição", disse, antes de lembrar que, com a queda na Copa do Nordeste, o Esquadrão se igualou aos seus adversários no Baiano.

"Bahia, Fluminense, Vitória e Juazeirense [os dois últimos fazem a outra semifinal] só têm isso a disputar no primeiro semestre. O título vale muito para todos, mas apenas um vai levar o caneco. A dividida tem que ser nossa", pregou ele.

Apesar de o Ba-Vi na grande final, que começa no domingo, ainda não estar 100% confirmado, Lomba admite já ter começado a pensar na possibilidade: "Esse é o grande clássico do estado, mas estávamos tão comprometidos com as duas competições que nem pensávamos nisso. Agora, sim, a ficha começa a cair".

O goleiro, mesmo perguntado sobre o assunto, esquivou-se de falar do acirramento da rivalidade por conta do 'caso Victor Ramos', no qual o Bahia se envolveu no pedido de eliminação do Vitória do campeonato por uma suposta irregularidade na transferência do zagueiro.

Hernane fora

Para o duelo desta noite, o grande desfalque do Esquadrão será o atacante Hernane, vetado por conta de um trauma no pé direito decorrente de dividida no jogo contra o Santa Cruz. O zagueiro Lucas Fonseca, que sofreu uma concussão na partida de ida com o Tricolor pernambucano, segue fora.

O treino desta terça, na Arena Fonte Nova, foi fechado à imprensa e a escalação é tratada com mistério, mas não deverá ter muitas mudanças em relação ao último embate.

Flu faz mudanças

Com a difícil missão de bater o Bahia na Fonte Nova por três gols de diferença, o técnico Arnaldo Lira fará alterações na equipe titular que perdeu na partida de ida.

Suspenso, o zagueiro Alysson vai torcer da arquibancada, com Eduardo assumindo a vaga. Como na preparação e durante o jogo de ida, o comandante do Touro testou mudanças nas laterais. Novamente, Edson foi para esquerda, no lugar de Zé Aquiraz, e Gustavo assumiu a lateral direita.

Quem tambem pode entrar na equipe é o experiente meia Alessandro Azevedo, no lugar de Filipe.

