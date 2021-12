Bahia pega Coxa pelo Brasileiro Sub-20 nesta terça

O Bahia tem o seu segundo compromisso pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta terça-feira, 8, contra o Coritiba. O jogo está marcado para as 18 horas (horário da Bahia).

Na primeira partida, o Esquadrãozinho ficou só no empate contra a equipe do Fluminense, na tarde de domingo, 6. Durante o jogo, o tricolor baiano teve que correr atrás do prejuízo, já que saiu atrás do placar, com um gol de pênalti marcado pelo atacante Pedro, no primeiro tempo. O gol de empate do Bahia foi marcado pelo zagueiro Rodrigo, na segunda etapa.

O Esquadrãozinho entrou em campo com Jean; Flávio (Cadu), Rodrigo, Bolívia e Juninho; Éder, Sávio, Mayron e Endrick (Kaynan); Hugo Freitas e Rodrigo Rodrigues (Matheus Peixoto).

