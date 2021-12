Bahia pega congestionamento e cancela treino em Criciúma

Estava nos planos do Bahia treinar às 19h30 desta sexta-feira, 24, em Criciúma, para se ambientar ao local em que fará o seu jogo de estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 26, contra o Tigre.

Mas a delegação tricolor encontrou dificuldades no trajeto entre Florianopólis e Criciúma e, em tendo chegado com atraso à cidade do interior, acabou por ter o treino cancelado.

O elenco do Esquadrão voltará ao batente na manhã deste sábado, 25, e depois entrará em regime de concentração para enfrentar o time catarinense.

Para a partida, o Bahia apresenta muitas novidades na lista de relacionados. O goleiro Marcelo Lomba retorna ao grupo, depois de dois jogos de fora. O atacante Obina, que se recuperou de uma lesão na coxa, também está de volta.

O zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo Raúl, recém contratados, foram relacionados pela primeira vez e podem fazer suas estreias pelo Esquadrão de Aço.

