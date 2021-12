Bahia peca nas finalizações e perde para o Criciúma

Pela primeira vez sob o comando de Cristóvão Borges, o Bahia encarou o Criciúma na tarde deste domingo, 26, no Heriberto Hulse, mas falhou nas finalizações e levou 3 a 1 em seu jogo de estreia na Série A do Campeonato Brasileiro.

Depois de um começo de jogo equilibrado, em que chegou a carimbar a trave do time catarinense, o Tricolor viu o Tigre sair na frente aos 45 minutos da etapa inaugural: Marcelo Lomba saiu mal do gol e o zagueiro Matheus Ferraz aproveitou para marcar, de cabeça.

No segundo tempo, o time baiano não teve nem tempo para esboçar uma reação: logo no primeiro minuto, Lins aproveitou sobra na grande área e fez o segundo tento do Criciúma. Diones diminuiu, aos 27, e João Vítor fechou a conta para o time da casa, aos 35 minutos.

Com o revés, o Esquadrão figura entre os últimos colocados do torneio nacional. Já o Tigre soma os seus primeiros três pontos e alcança o topo da tabela de classificação.

Na sequência do Brasileirão, o Bahia jogará contra o Coritiba, na próxima quarta-feira, 29, às 21h, em Pituaçu - o jogo não será na Arena Fonte Nova porque o estádio já foi entregue à Fifa, para o início da Copa das Confederações. O Criciúma pegará o Internacional, na quinta-feira, 30, no Estádio Centenário.

Jogo duro - Em seu primeiro jogo à frente do Bahia, Cristóvão Borges lançou mão dos jovens Ítalo Melo, Ryder e Marquinhos Gabriel no setor ofensivo e, apesar das limitações dos seus comandados, soltou o time para cima do Criciúma no Heriberto Hulse. Mas a sua equipe falhou nas conclusões e acabou castigada no final da primeira etapa.

O tricolor passou sufoco nos primeiros dez minutos. Aos três minutos, Marlon mandou uma bomba em cobrança de falta e obrigou Marcelo Lomba a fazer uma grande defesa. Na sequência, Fabinho aproveitou cobrança de lateral e, de frente para o camisa 1 tricolor, mandou também um chute forte, mas deu Lomba outra vez.

Aos 18, Bruno Renan pegou sobra de escanteio e mandou uma bomba de fora da área; Lomba espalmou. No minuto seguinte, o Bahia respondeu: Ryder foi na linha de fundo e cruzou para o meia da área; Ítalo Melo tocou para o gol, mas a bola desviou na zaga. Aos 33, Marquinhos Gabriel cobrou falta com perigo e Bruno espalmou.



Quatro minutos depois, em outra cobrança de falta, o meia atacante tricolor carimbou a trave. Aos 40, Lins pegou sobra na grande área e tentou chute colocado, mas mandou por cima. Aos 45, Marlon cobrou falta na área e Matheus Ferraz aproveitou falha de Marcelo Lomba para desviar de cabeça e colocar o Tigre na frente do placar.

Gols relâmpagos - A bola mal começou a rolar no segundo tempo e o Criciúma já ampliou o escore em seu favor: logo no primeiro minuto, Marcel girou sob a marcação de Titi na grande área e deixou a bola para Lins, que bateu de primeira e mandou no canto direito de Marcelo Lomba. 2 a 0.

Depois do gol, o goleiro tricolor reclamou contusão e acabou substituído por Omar. O Tigre, por sua vez, diminiu o seu ritmo e passou a dar espaços ao time baiano. Aos oito minutos, Cristóvão trocou Ítalo Melo por Diones e fez uso pela primeira vez do característico cinturão de volantes tricolor. O Bahia cresceu.

Aos nove, Marquinhos Gabriel entrou na área pelo lado esquerdo e bateu cruzado; Bruno defendeu em dois tempos. Aos 14, Madson levantou a bola na área e Fernandão se esticou para manda a bola para o gol; Bruno fez uma excelente defesa. Ryder lançou Diones na grande área, aos 27 minutos, e o meio-campista tricolor tocou na saída de Bruno para diminuir o placar e recolocar o Bahia no jogo.

Aos 35, Marquinhos Gabriel recebeu lançamento de Fahel na grande área, mas mandou a bola em cima de Bruno. Mas o Tigre, que havia deixado de jogar, chegou ao seu segundo gol relâmpago, também aos 35: João Vítor aproveitou lançamento de Lins e, de primeira, fechou o placar com um golaço e já deixou o Bahia em alerta na Série A.

