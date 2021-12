Bahia passa as quartas de finais da Copa do Brasil sub-20

O time do Bahia sub-20 ganhou por 1 a 0 do Joinville na tarde desta quinta-feira, 10, no estádio de Pituaçu e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

O Bahia jogava a partida com o benefício do empate sem gols. O time havia empatado o jogo de ida em Santa Catarina por 1 a 1. E só aos 38 minutos da segunda etapa é que o atacante Zé Roberto sacramentou a classificação tricolor.

Na próxima fase da competição, o Esquadrão vai enfrentar o Santos que derrotou o Internacional. A CBF ainda não informou a data, o horário e os locais dos confrontos.

O Bahia é o único representante do Nordeste nesta fase da Copa do Brasil. Mais sete times ainda brigam pelo título da competição: Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-MG, Paraná, Criciúma e Remo.

A equipe sub-20 do Bahia também disputa a Copa Governador do Estado. No sábado o tricolor enfrenta o Galicia, às 17h30, no estádio Pituaçu.

