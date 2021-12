Bahia participará da Florida Cup Challenge 2017

O Bahia tem motivos para comemorar o ano de 2016. Após duas temporadas fora da elite do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão conseguiu retornar para a felicidade do seu torcedor. Daqui a 30 dias, no entanto, o time já vai dar o pontapé inicial para a próxima temporada. Convidado, o Esquadrão será um dos participantes da Florida Cup Challenge 2017, realizada nos Estados Unidos.

Ainda que se trate de um torneio amistoso, a competição servirá para preparar o elenco para a maratona de jogos em 2017. O primeiro adversário será o Wolfsburg, da Alemanha, no dia 12 de janeiro. Depois, o time fechará sua participação na competição com um duelo sul-americano contra o Estudiantes, da Argentina.

O torneio começará no dia 8 de janeiro e vai até o dia 15. Além do Tricolor baiano, equipes de vários países foram convidadas: Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, Internacional, São Paulo, Bayer Leverkusen-ALE, Wolfsburg-ALE, River Plate-ARG, Estudiantes-ARG, Barcelona de Guaiaquil-QUE, Millonarios-COL, Rowdies-EUA e Shanghai F.C.-CHI.

Para os interessados, os bilhetes para os jogos podem ser adquiridos no site oficial da competição.

Para valer

A estreia para valer na temporada está prevista para o dia 26 de janeiro, pela Copa do Nordeste, contra o Fortaleza. Logo depois, no dia 29 de janeiro, pega o Jacobina, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano 2017.

adblock ativo