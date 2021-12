Bahia participa pela 1ª vez do game Pro Evolution Soccer

O jogo de futebol Pro Evolution Soccer 2013 chegou ao público brasileiro na última sexta-feira, 28, com muitas novidades. Um delas especial para o torcedor do Bahia. Essa será a primeira vez na história do jogo que os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estarão totalmente licenciados. O Tricolor de Aço já esteve presente no concorrente do PES, o Fifa, na versão do ano passado e estará presente neste ano também.

No Pro Evolution Soccer, o Bahia tem uma equipe que não está tão díspare dos outros clubes brasileiros. Os maiores destaques da equipe são jogadores que já tiveram passagens pela Seleção Brasileira e pelo futebol internacional. Kléberson atua como meia de ligação e tem a maior nota da equipe, com 82 pontos no total. O outro grande destaque é o meia Mancini, que tem nota geral 80, mas que atua nas mais diversas posições.

Outros jogadores com boas notas na equipe são o goleiro Marcelo Lomba, com overall 77, que supera inclusive jogadores que já foram convocados por Mano Menezes, como Victor, do Galo, e Cássio, do Timão. Alguns jogadores também ainda não saíram do Bahia, caso de Diego 'Varejão' e Magno.

Titulares na reserva - Alguns jogadores que são inquestionáveis titulares na atual equipe do Bahia, não teriam lugar no time titular se o critério utilizado fosse o do Pro Evolution Soccer 2013.

O primeiro deles seria Souza. O Caveirão tem nota 70 no PES, enquanto o Junior, na mesma posição, tem nota 71. Gabriel, Jones e Zé Roberto também estão bem abaixo de Mancini. Lucas Fonseca seria titular na zaga do Bahia, com overall 70.

adblock ativo