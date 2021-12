Bahia para no goleiro do Bota e perde por 1 a 0 no Rio

O Bahia lutou bastante e fez uma partida bem equilibrada contra o Botafogo, mas não conseguiu sair do estádio Nilton Santos com um bom resultado. Voltando a ter problemas para transformar em gols as chances criadas, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, ontem, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez com que o Bahia caísse para a 13ª posição na tabela, com 3 pontos, à frente de Palmeiras e Santos no saldo de gols.

Após duas partidas (e duas derrotas) consecutivas fora de casa, ambas no Rio de Janeiro, para Vasco e Botafogo, o Bahia tem agora a oportunidade de se recuperar com dois duelos seguidos na Arena Fonte Nova. Na próxima segunda (5), recebe o lanterna Atlético-GO, que ainda não venceu no torneio, para três dias mais tarde encarar o hoje colíder Cruzeiro.

O jogo

Desde o apito inicial, Bahia e Botafogo fizeram um jogo marcado pelo equilíbrio. Mesmo fora de casa, o Tricolor não atuou recuado e, adiantando sua marcação, não deixava o time carioca tomar conta das ações. Contudo, também não se arriscava muito no ataque, sobretudo após perder o meia Regis, que sentiu uma lesão muscular aos 18 minutos e foi substituído por Juninho.

Até o Botafogo abrir o placar, aos 43, os dois times criavam chances apenas em lances de bola parada. O Bahia trocava passes, mas não conseguia penetrar na bem postada defesa do adversário. Já o Alvinegro sofreu com a marcação avançada e apostava nos contra-ataques para chegar com perigo. E foi justamente numa jogada rápida, originada numa falha do volante Edison, que o Bota fez 1 a 0. Bruno Silva roubou a bola do meio-campista e tocou rápido para Rodrigo Pimpão, que num leve toque, deixou o próprio Bruno de cara para Jean, marcando um golaço com um chute por cobertura.

O Bahia voltou para a etapa final com um jogo mais propositivo. Com as linhas bem avançadas, arriscou-se mais no ataque e criou boas chances de empatar, mas também deixou sua defesa bem mais desguarnecida e sofreu bastante com os rápidos contra-ataques do time carioca.

Aberto, a partida teve os dois goleiros como melhores em campo. Do lado do Bota, Gatito Fernandes fez ao menos quatro defesas difíceis em duas chances de Edigar Junio, uma de Zé Rafael e outra de Lucas Fonseca. Do outro lado, Jean também trabalhou bem e evitou gols de Pimpão e Bruno Silva, além de ter contado com a sorte num chute que Camilo, cara a cara, chutou para fora, da marca do pênalti.

O jogo seguiu com esse roteiro até o último minuto, mas o placar seguiu inalterado. A segunda derrota em dois duelos fora de casa consecutivos foi dura para o Bahia, mas a regularidade do futebol pode animar a torcida para as duas partidas seguidas que o time fará em casa: contra o lanterna Atlético-GO e depois contra o colíder Cruzeiro.

FICHA DO JOGO:

BOTAFOGO 1 X 0 BAHIA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo (Gilson) e Camilo (Mateus Fernandes); Rodrigo Pimpão e Joel (Guilherme). Técnico: Jair Ventura.

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson (João Paulo Queiroz), Renê Júnior, Régis (Juninho), Allione e Zé Rafael (Gustavo); Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Bruno Silva, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva (Botafogo); Matheus Reis (Bahia).

RENDA - R$ 165.520,00.

PÚBLICO - 6.838 pagantes (7.886 ao total).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

