Bahia para na defesa do Coritiba e amarga empate

Na noite desta quarta-feira, 29, em Pituaçu, mais uma vez sobrou vontade e faltou técnica ao Bahia: mesmo diante de um Coritiba apagado, o tricolor não conseguiu evitar um amargo 0 a 0 diante do seu torcedor.

O Bahia teve maior posse de bola que o adversário paranaense, mas somente esteve perto de marcar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Marquinhos Gabriel puxou contra-ataque e entrou na área livre para concluir, mas mandou a bola por cima do gol de Vanderlei.

O ponto conquistado serviu ao menos para afastar o time baiano da zona de rebaixamento: à frente de Flamengo, Atlético-MG, Portuguesa e Náutico, o Esquadrão agora figura na 16ª colocação.

Para o Coritiba, o ponto somado em Salvador teve maior valoração: levou o alviverde à quinta colocação da Série A, agora com quatro pontos ganhos.

Na sequência do Brasileirão, o tricolor jogará fora de casa, contra o Internacional, no próximo domingo, 2, às 18h30. O Coxa enfrentará o Goiás no Serra Dourada, às 18h30 do próximo sábado, 1.

Início truncado - Cristóvão Borges sacou Ítalo Melo, lançou Diones no time titular e tentou construir um bom resultado sobre o Coritiba com um Bahia formado por três volantes. Mas o seu time se mostrou dependente das investidas individuais de Marquinhos Gabriel e pouco produziu.

O tricolor até começou o jogo com muita vontade e tentou se impôr sobre o time visitante, mas esbarrou nas suas próprias limitações. Quem chegou primeiro foi o Coxa: aos dez minutos, após cobrança de escanteio, Chico mandou chute rasteiro da grande área e Fernandão afastou.

No minuto seguinte, no contra-ataque, Ryder partiu em velocidade e rolou a bola para Marquinhos Gabriel, mas o meia-atacante desperdiçou. Aos 20, Deivid pegou sobra na entrada da área e finalizou com perigo, mas a bola passou à direita do gol de Lomba.

Aos 26, Diones recebeu bom cruzamento de Madson, mas não conseguiu completar para o gol. Três minutos depois, Alex serviu Deivid na grande área e o atacante cabeceou forte; Lomba espalmou. Na sobra, Geraldo marcou, mas estava impedido. Aos 36, Alex recebeu passe na entrada da área, dominou com a esquerda e emendou chute de direita, mas mandou para fora. No minuto seguinte, Geraldo driblou Titi na área e foi derrubado; o árbitro negou o pênalti.

Faltou o gol - Bahia e Coritiba voltaram para a segunda etapa com as mesmas formações com as quais haviam terminado o primeiro tempo. Mas o Bahia se impôs e obrigou o time paranaense a recuar e jogar no contra-ataque.

Aos cinco minutos, Hélder aproveitou falha da defesa do Coxa e mandou chute de direita, mas mandou por cima. No minuto seguinte, Marquinhos Gabriel foi na linha de fundo e cruzou para o meio da área. A zaga do Coritiba bateu cabeça e a bola sobrou para Hélder, que bateu de direita para o gol; Vanderlei espalmou.

O Coritiba só chegou aos 12 minutos: após troca de passes, Júnior Urso mandou chute de primeira, mas a bola passou por cima da meta de Lomba. Aos 16, o Bahia encurralou o alviverde paranense e quase chegou ao gol por intermédio de Fernandão, mas a zaga afastou.

A melhor chance de gol do Bahia aconteceu aos 30 minutos: Marquinhos Gabriel puxou contra-ataque do círculo central e entrou livre para marcar, mas tocou por cima e desperdiçou a oportunidade. Aos 40, Fernandão recebeu lançamento na área, matou no peito e bateu de esquerda, mas Vanderlei segurou. Empate amargo.

adblock ativo