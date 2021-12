Bahia paga parte dos salários atrasados dos jogadores

Após dois meses de salários atrasados, nesta sexta-feira, 17, véspera do duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia efetuou o pagamento de parte dos vencimentos dos jogadores e membros da comissão técnica.

Os demais funcionários também tiveram os salários referente ao mês de setembro depositados.

Para quitar todos os débitos, a direção do clube precisa pagar a remuneração do mês de setembro ao elenco e comissão, e o valor referente à conquista do Campeonato Baiano.

De acordo com a assessoria do clube, o valor deverá ser depositado ainda nos próximos dias.

