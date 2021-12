Bahia oscila e perde para o Fluminense fora de casa

Fora de casa, o Bahia encarou o Fluminense no Maracanã, mas acabou derrotado por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 12. Com o resultado, o Esquadrão segue com 38 pontos na tabela, ainda na 8ª posição da Série A, antes da finalização da 25ª rodada, que se encerra neste domingo, 13. A equipe volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, 16, quando visita o Grêmio, em Porto Alegre.

O Bahia começou o primeiro tempo mostrando força, com uma grande jogada de João Pedro pela direita, que cruzou rasteiro na área para Elber chutar por cima do travessão, atrapalhado por um ‘montinho-defensor’, aos 3 minutos.

Depois disso, o time, desfalcado de Moisés, Nino e Artur Victor, sentiu dificuldade de acertar a marcação e viu o Fluminense dominar e fazer 1 a 0 no placar, com gol de Nenê, aos 19, de pênalti.

O Esquadrão melhorou de produção e por pouco Gilberto não empatou, em cabeçada, aos 26, em um desvio se antecipando ao zagueiro, aos 31, e num arremate para fora da entrada da área, aos 36, mas acabou que quem marcou foi novamente o Fluminense, aos 44, com Danielzinho, de cabeça, após um rebote no travessão, aos 44.

O Tricolor baiano voltou mudado para a etapa final, com as entradas de Lucca e Arthur Caíke nos lugares de Guerra e Ronaldo. E com um time mais ofensivo, o Bahia foi pressão pura sobre a equipe carioca, criando várias chances claras de gol, fazendo do goleiro Muriel o grande nome da partida.

O esforço no 2º tempo foi grande, mas o Esquadrão terminou amargando mesmo sua 7ª derrota na competição.

O Bahia atuou com Douglas; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Giovani; Gregore, Ronaldo (Lucca), Flávio, Guerra (Arthur Caíke) e Elber (Rogério); Gilberto.

