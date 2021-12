Bahia oficializa Thales; jogador poderá atuar em competição

O Bahia fechou mais uma contratação nesta segunda-feira, 2. Após anunciar a chegada do novo diretor de mercado, Jorge Avancini, o time oficializou a contratação do zagueiro Thales, do Internacional.

O defensor de 21 anos já estava treinando no Fazendão desde o mês passado. Ele ficará emprestado ao Esquadrão até o final da temporada.

Outra novidade para o jogador é que, também nesta segunda, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele poderá ser utilizado pelo técnico Sérgio Soares no próximo jogo do Bahia, que será contra o Campinense, nesta quarta-feira, 4, pela Copa do Nordeste.

adblock ativo