Bahia oficializa rescisão de contrato e saída de atacante

O Bahia oficializou a saída do atacante Kayke do clube na tarde desta quinta-feira, 16. O jogador estava emprestado pelo Yokohama Marinos, do Japão, ao Tricolor e rescindiu seu contrato que ia até o final do ano.

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o jogador embarcou para o Rio de Janeiro na última terça, 14, para realizar exames médicos e assinar novo vínculo com o Fluminense. O time carioca irá arcar com a mesma quantia que o Bahia pagava de salários para o jogador, enquanto que o clube japonês segue pagando uma parte dos vencimentos.

Pelo Tricolor, Kayke atuou em 17 partidas e marcou apenas um gol diante do Altos-PI, no início do ano, pela Copa do Nordeste. Formado no Flamengo, o atacante acumula passagens por Brasiliense, Macaé, Vila Nova, Hacken-SUE, Tromso-NOR, Aalborg-DIN, Paraná, Atlético-GO, ABC e Santos.

adblock ativo