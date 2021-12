Bahia oficializa pacote com três jogadores para a temporada

O lateral-direito Adriano "Apodi" (ex-Vitória da Conquista), o lateral-esquerdo Marlon (ex-Paysandu) e o meia Eduardo (ex-Joinville), foram as novas contratações oficializadas pelo Bahia nesta quarta-feira, 13.

Com o anúncio, o Bahia chega agora ao número de quatro novos reforços para a temporada: o clube já havia anunciado a contratação do zagueiro Jailton, que chegou ao Fazendão na semana passada. Os três reforços já fizeram exames médicos e foram integrados ao elenco.

Adriano, de, 26 anos, como pediu para ser chamado no novo clube, assina contra inicial de três meses. Ele esteve no Fazendão, no último sábado, onde passou por avaliação. Já o experiente Marlon, 29, se destacou no Criciúma e no Vasco e conseguiu nas duas equipes o acesso à Série A do Brasileirão.

O meia Eduardo, 21, e é o mais novo entre os contratados. O jogador, no entanto, já tem uma história construída. Foi uma das principais revelações da base do Fortaleza e, depois, aos 17 anos, assinou contrato com o Fluminense (RJ).

No período de atuação no tricolor carioca, o jogador foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e chegou ao futebol profissional no time. Emprestado para o Ceará, em 2014, ele trabalhou com o atual técnico do Bahia, Sergio Soares.

adblock ativo