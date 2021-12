Bahia oficializa meia-atacante Régis como o 15º reforço

Muito criticado pela torcida por conta do 'pé torto' na hora da finalização, o Bahia formalizou nesta quarta-feira, 1º, a contratação do meia-atacante Régis até dezembro de 2017. O atleta será oficialmente apresentado no Fazendão nesta quinta, 2, e a expectativa é que ele já faça sua estreia na sexta, 3, mesmo, contra o Paysandu, pela Série B. O mais provável é que inicie no banco de reservas e entre no decorrer da partida.

Régis, 23 anos, já vem treinando com o clube e só aguarda a regularização para estrear. Na nota confirmando a contratação, o Tricolor exalta as passagens de Régis pelo Sport, em 2015, clube que defendeu na Série A, e pela Chapecoense, em 2014, quando marcou oito gols em 15 jogos.

Mas, se essa resposta rápida que o Bahia deu às críticas vai trazer a mudança que o torcedor tanto quer, aí já é outra história. Levando-se em conta toda a sua carreira profissional - iniciada em 2013, quando defendia o América-RN -, a média de gols de Régis é de 0,23 por partida, número que pode não ser suficiente para tirar o Esquadrão do sufoco.

Neste ano, o atleta estava no Palmeiras. Em quase seis meses, só participou de cinco jogos e não marcou gols. Em 2015, no Sport, marcou apenas seis em 54 partidas. Delas, foi titular em 16, o que indica que o jogador era mais requerido para mudar o panorama do jogo do que para fazer gols.

Em entrevista à TV Bahêa, Régis disse que lutará para conquistar a torcida. "Estou muito ansioso para estrear. É um clube de massa, que tem uma história de grandes vitórias. Estou ansioso para fazer meu melhor e dar alegrias para essa torcida maravilhosa", disse.

Busca por tranquilidade

Na Série B, o Bahia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, e continua fora do G-4, com oito pontos somados. Nesta quarta, o meia Juninho disse que a ansiedade do grupo compromete a finalização. "Nos treinos, fazemos tudo certo e a bola está entrando. Então, temos que ter mais tranquilidade nos jogos", opinou.

Após o empate em 0 a 0 com o Náutico, na terça, 31, o técnico Doriva e o diretor de futebol Nei Pandolfo também falaram à imprensa. Enquanto Doriva citou a possibilidade da contratação de um novo lateral direito, Nei descartou a demissão do treinador. "Não trabalhamos com essa possibilidade. É início de competição e atletas estão chegando. Temos jogos em casa e vamos buscar a recuperação", disse.

Retornos

O elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta após o jogo de terça, 31. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Náutico fizeram treino regenerativo. Os demais foram a campo para um trabalho com bola com o técnico Doriva.

Recuperados de seus respectivos problemas físicos, participaram da atividade e vivem a expectativa de retornar ao time o zagueiro Lucas Fonseca, o meia Rômulo, o atacante Thiago Ribeiro e o lateral esquerdo Moisés, que está de contrato renovado.

adblock ativo