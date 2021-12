O Bahia acertou nesta quinta-feira, 1º, a contratação de seu novo técnico. O ex-lateral-direito Jorginho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, foi anunciado pelo clube e chega para substituir Guto Ferreira, que se transferiu para o Internacional.

Estadão Conteúdo

Bahia oficializa ex-lateral Jorginho como substituto de Guto Ferreira

A diretoria do Bahia não revelou os detalhes do acordo, mas a tendência é que o contrato assinado por Jorginho tenha validade até o fim deste ano. Junto com o novo treinador, chegarão o auxiliar Luis Carlos Quintanilha e o preparador físico Joelton Urtiga.

O acerto com Jorginho aconteceu rapidamente. Na última terça-feira, 30, o Bahia perdeu Guto Ferreira, que aceitou o desafio de dirigir o Inter na Série B. Imediatamente, o nome do ex-lateral-direito ganhou força como principal candidato para a vaga, e dois dias depois, o acordo foi selado.

Jorginho estava sem clube desde o fim da temporada passada, quando foi dispensado pelo Vasco após o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Ex-lateral de clubes como Flamengo, São Paulo e Bayern de Munique, ele iniciou a carreira como treinador pelo América-RJ e teve passagens no Brasil por Goiás, Figueirense, Flamengo e Ponte Preta.

O treinador chega em um clube que vive boa fase, após a conquista da Copa do Nordeste, e luta para alcançar voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Com três pontos em três rodadas, o Bahia volta a campo pela competição na próxima segunda-feira, contra o Atlético-GO, em casa, em jogo que deve marcar a estreia de Jorginho.

Novo comandante, Jorginho é apresentado pela diretoria ao elenco, no auditório do CT, antes da primeira entrevista na sala de imprensa #BBMP pic.twitter.com/EynfZE3ikc — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 1 de junho de 2017

✍🏼Martelo batido! Com experiência em Copa do Mundo e carreira emergente, Jorginho é o novo técnico do Tricolor https://t.co/RyZIWtDbO5 #BBMP pic.twitter.com/b2GEQtEF9c — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 1 de junho de 2017

