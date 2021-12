Bahia oficializa empréstimo de Gustavo Blanco ao Atlético-MG

O Bahia oficializou nesta segunda-feira, 3, o empréstimo do volante Gustavo Blanco ao Atlético-MG até o final de 2018. O atleta de 22 estava emprestado ao América de Minas e vinha fazendo ótima temporada pelo Coelho.

Com isso, despertou o interesse do Galo. Antes de acertar a ida de Blanco ao Atlético, no entanto, o Esquadrão renovou com ele até dezembro de 2019.

Sobre a próxima partida do Bahia, que será disputada neste domingo, na Arena Fonte Nova, às 4h da tarde, contra o Fluminense, o clube inicia nesta terça, 4, às 15h, os treinamentos da semana.

Nesta segunda, o elenco teve folga. Para a partida, Allione está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Edigar Junior, vetado do Ba-Vi por causa de uma canelite, deve ficar fora.

