Bahia oficializa Dado Cavalcanti como novo técnico do sub-23

O Bahia anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, 22, Dado Cavalcanti como novo treinador do sub-23. Com contrato até abril de 2020, ele chega para liderar a equipe nas competições de aspirantes, que serve como transição entre a categoria de base e o time profissional. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube (confira abaixo).

No início do ano, Dado Cavalcanti estava no Paraná, clube que foi dispensado no início de abril, após não se classificar em nenhuma das duas fases do Estadual. Com a contratação, Cláudio Prates, que dirigia o sub-23, passa a ser o auxiliar técnico de Roger Machado.

Aos 37 anos, o Pernambucano já acumula passagens por diversos clubes. Dentre eles, estão Santa Cruz, Coritiba, Paysandu, Ceará e Ponte Preta. No Tricolor de Pernambuco, o comandante foi eleito melhor técnico do estadual, em 2010. Premiação que se repetiu em 2013 e 2016, com Mogi Mirim e Paysandu, respectivamente. No Papão, Dado sagrou-se campeão da Copa Verde e Paraense no mesmo ano.

