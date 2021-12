Bahia oficializa contratação do zagueiro Juninho

O Bahia oficializou nesta sexta-feira, 5, por meio de aplicativo do clube, a contratação por empréstimo do zagueiro Juninho. O jogador de 24 anos pertence ao Palmeiras e assina com o Tricolor até dezembro deste ano.

Juninho desembarcou em Salvador na quinta, 4, e já participou de atividades com o restante do elenco. O atleta vinha treinando normalmente e estará à disposição do técnico Roger Machado para a reestreia da temporada, na próxima quarta, 10, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Revelado pelo Coritiba, o defensor foi contratado pelo Palmeiras em 2017 por cerca de R$ 10 milhões e realizou 22 partidas. No ano passado, foi emprestado ao Atlético-MG. De volta ao Verdão, não disputou nenhuma partida oficial na atual temporada.

Com a contratação de Juninho, o Bahia passa a ter sete opções para o setor defensivo, embora Ernando não esteja à disposição no momento. Além do recém-contratado, o Esquadrão tem no elenco os zagueiros Lucas Fonseca, Ernando, Jackson, Ignácio, Everson e Xandão.

