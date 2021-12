O meia Allano é o novo reforço do Esquadrão de Aço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta tem 21 anos e chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final do ano.

Da Redação Bahia oficializa contratação do meia Allano

Pelo Brasileirão, o atleta disputou 36 jogos e marcou dois gols em pouco mais de um ano no elenco principal da Raposa. Já pela Copa do Brasil, Allano disputou quatro jogos, inclusive, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão, no últmo dia 6. Na ocasião, foi expulso em agressão forjada por Vander.

Allano ainda passou pelas categorias de base do Corinthians, Botafogo e Avaí.

