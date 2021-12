Bahia oficializa contratação do atacante Jael

O 'Cruel' está de volta ao Fazendão. O Bahia oficializou, na tarde desta terça-feira, 6, a contratação do atacante Jael, que disputou a última Série B emprestado ao Joinville e conseguiu o retorno à Série A.

O centroavante de 26 anos, um dos ídolos do acesso do Esquadrão em 2010, é o primeiro reforço para a temporada 2015 e assinou contrato por duas temporadas.

Por meio de nota divulgada pela assessoria do clube, o diretor de futebol Alexandre Faria explicou a negociação: "A gente já definiu as bases com o atleta e estamos detalhando pequenos itens do contrato. Estamos faltando só o OK final, que é a liberação de quem tem o direito federativo, que é o São Caetano".

Esta é a terceira passagem do jogador pelo tricolor. Em 2011, após conquistar o acesso, o atacante foi dispensado do Esquadrão depois de agredir o então gerente de futebol do clube, André Araújo. No ano anterior, em 2010, marcou 12 gols em 24 jogos na campanha do retorno do Bahia à elite.

Na primeira, no ano de 2009, não foi tão brilhante em termos de resultado - a equipe brigou para não cair para a Série C -, mas teve um excelente rendimento pessoal: 10 gols em 20 jogos.

O atacante Jael celebra volta do Bahia à elite em 2010 (Foto: Lúcio Távora l Ag. A TARDE)

Depois de jogar pelo Tricolor, o 'Cruel', como ficou conhecido entre a torcida, passou por Portuguesa, Flamengo, Sport, Seongnam Ilhwa (Coreia do Sul), São Caetano e Joinville.

No clube catarinense, neste ano, brilhou na campanha do acesso com 12 gols em 23 jogos. Porém, ficou fora da reta final após sofrer uma lesão grave no tornozelo, em setembro.

