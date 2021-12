Bahia oficializa contratação de meia argentino

O Bahia anunciou em seu site oficial a contratação do meia argentino Paulo Rosales, jogador que estava no Independiente da Argentina. Rosales será apresentado nesta segunda-feira no Fazendão.

O meia de 29 anos começou sua carreira no Newell's Old Boys. Em 2005, foi para o Unión Santa Fé, equipe que estava na segunda divisão da Argentina. Após passagens no Talleres de Córdoba (Argentina) e Olympiakos Volou (Grécia), Rosales voltou ao Santa Fé, onde ajudou a levar o time para a elite do futebol argentino, na temporada 2010/2011.

Após se destacar no ano seguinte na primeira divisão argentina, o meia acabou se transferindo para o Independiente na atual temporada 2012/2013, mas não conquistou espaço entre os titulares da equipe.

Segundo a nota do Bahia, sua transferência para o Tricolor baiano acabou demorando porque os dirigentes do Independiente não queriam liberar o jogador, que preferiu vir jogar no futebol brasileiro. Rosales assinou contrato com o Bahia até o final de 2013.

FICHA DO JOGADOR:

Nome: Paulo Roberto Rosales

Data de nascimento: 10/01/1984

Local de nascimento: Cosquín - Argentina

Altura: 1,73m

Peso: 76kg

Clubes:

2003/2005 - Newell´s Old Boys

2005/2007 - Unión de Santa Fé

2008/2008 - Talleres de Córdoba

2008/2008 - Unión de Santa Fé

2009/2009 - Olympiakos Volou (Grecia)

2009/2012 - Unión de Santa Fé

2012 - Independiente

