O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 22, o lateral-direito Tony como o mais novo reforço da equipe. O jogador já estava em Salvador há 10 dias, inclusive, treinando com o elenco titular do clube no Fazendão. Segundo nota divulgada pelo Tricolor, ele será apresentado oficialmente após o treino desta tarde.

O jogador de 25 anos chega para ser mais uma opção para a lateral direita, que contava apenas com os garotos Railan e Gamboa. Ano passado, Tony defendeu o Santa Cruz, pela Série B, em 23 partidas, sendo titular em 22.

Ele começou a carreira no CRB-AL e teve uma rápida passagem pelo juniores do Sport Recife até ser contratado pelo Juventus-SP. Após passar dois anos no clube paulista e se destacar na Série A-3 estadual, marcando 10 gols e conquistando o acesso, ele foi contratado pelo Grêmio e negociado para o Criciúma e Portuguesa.

Tony se junta a Adriano Alves, Tchô, Willians e Chicão como as novas contratações do Bahia para a temporada, até o momento. Outros dois reforços podem ser anunciados nos próximos dias. O Esquadrão deve contratar por empréstimo o zagueiro Thales, que pertence ao Internacional, e o meia Tiago Real, do Palmeiras.

Confira um vídeo do novo lateral

Da Redação Bahia oficializa contratação de lateral-direito

