Bahia oficializa contratação de goleiro ex-Madureira

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 12, a contração do goleiro Rafael, que já treinava no clube há uma semana. O atleta de 28 anos, disputou o último Campeonato Carioca pelo Madureira e já está regularizado pela CBF para defender as cores do Tricolor.

Rafael iniciou sua carreira no Corinthians, clube que defendeu por 10 anos (5 na base e 5 no profissional). A estreia na equipe principal ocorreu em 2008, quando tinha 18 anos.

O arqueiro é da mesma safra de Danilo Fernandes, do Sport, e Júlio César, da Santa Cruz, também revelados pela equipe paulista. Além de Rafael Santos, o elenco do Bahia possui Anderson e Jean para proteger a meta tricolor na temporada.

