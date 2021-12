Bahia oficializa acordo para jogar na Arena Fonte Nova

Agora é oficial. Os representantes do Bahia e da Arena Fonte Nova assinaram na manhã desta quinta-feira, 19, o acordo para que o tricolor baiano use o novo estádio como o seu mando de campo oficial a partir da abertura das atividades futebolísticas no espaço, que ainda não estão definidas, mas que devem acontecer no primeiro semestre de 2013.

O contrato, que não teve seus detalhes divulgados, tem duração inicial de dois anos, renováveis por mais três. A assinatura ficou por conta do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, e o presidente da Consórcio Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira.

"Nosso desafio agora é cada vez mais aumentar essa sinergia entre a Arena Fonte Nova e o Bahia, para manter o time em um posição de destaque no cenário internacional. Para isso, teremos agora um belíssimo equipamento à disposição do clube", declarou Cidreira antes da assinatura do contrato.

Para o presidente do Bahia Marcelo Guimarães Filho, voltar a Fonte Nova, palco das principais conquistas do clube, será uma grande possibilidade para o tricolor baiano potencializar suas receitas nos próximos anos.

"Voltamos para a Série A e conseguimos retomar a hegemonia do Campeonato Baiano, mas também temos trabalhado fora de campo, com a construção do novo Centro de Treinamento, que será inaugurado em março. A assinatura deste contrato com a Arena também vai nesse sentido. Além disso, teremos aqui um importante polo de entretenimento para a Bahia e para o Nordeste".

Abertura - Mesmo com previsão de inauguração entre os dias 28 ou 29 de março, data que casa com o aniversário de fundação da cidade de Salvador, ainda não há uma dia certo para o Bahia começar a mandar seus jogos no novo estádio. Antes da abertura oficial, o local deve receber eventos de menor impacto, ainda não definidos.

Segundo o presidente do Consórcio, Dênio Cidreira, a possibilidade de ser um Ba-Vi o primeiro jogo no estádio é pequena. "Não é a linha que estamos pensando para a inauguração", disse. Com isso, continua indefinido o local do clássico, marcado para o dia 31 de março, com mando de campo do Bahia, válido pela segunda fase do Campeonato Baiano de 2013.

