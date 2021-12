Bahia oficializa a contratação do meia Matheus Galdezani

O Bahia segue a todo vapor no mercado da bola. Depois de quatro reforços anunciados, o Esquadrão divulgou na noite desta sexta-feira, 19, o acerto por empréstimo com o meia Matheus Galdezani. O atleta de 29 anos pertence ao Coritiba e tem contrato com o Tricolor até o final da temporada.

Revelado pelo Desportivo Brasil, em 2010, o experiente meio-campista despontou no futebol brasileiro após ótima temporada pelo CRB, em 2016, quando disputou 55 partidas e marcou sete gols. Pelo Galo alagoano, ele venceu o estadual e terminou na 7ª colocação do Brasileirão Série B. O bom desempenho fez com que ele fosse negociado com o Coritiba, no ano seguinte, onde chamou atenção novamente.

Em sua carreira, Galdezani ainda acumula passagens por Juventude, Sport, Atlético-MG e Internacional, mas sem o mesmo destaque que obteve no futebol alagoano e paranaense.

Antes do meia, o Esquadrão já havia anunciado o acerto com o goleiro Dênis Júnior, o zagueiro argentino Germán Conti e os volantes Pablo e Jonas. A expectativa para os próximos dias é que o Tricolor ainda confirme as contratações do zagueiro Luiz Otávio, ex-Chapecoense, e Óscar Ruíz, ex-Cerro Porteño.

adblock ativo