A direção da Bahia confirmou na manhã desta segunda-feira, 27, a contratação do lateral-direito Cicinho. O jogador, que já treina no Fazendão desde a semana passada, assinou contrato com o esquadrão até maio de 2016.

Aos 28 anos, Cicinho, que iniciou a carreira em 2006 pelo Ituano-SP, chega para brigar por posição com os também laterais Tony e Adriano Apodi.

Em 2008, o lateral jogou pelo Santo André, onde trabalhou com o atual técnico do Bahia, Sérgio Soares. Juntos, foram campeões da Série A-2 do paulista.

O melhor momento do jogador foi em 2011, no Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil de forma invicta. Nas últimas três temporadas, Cicinho atuou no futebol europeu.

O atleta será apresentado nesta terça-feira, 28, no Fazendão.

Veja lances de Cicinho quando atuava no Sevilla da Espanha:

Da Redação Bahia oficializa a contratação do lateral Cicinho

adblock ativo